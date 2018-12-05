У партії Меркель вимагають "потужної відповіді" ЄС та НАТО на дії Росії в Азовському морі

Фото: Йоахім Пфайффер (flickr.com/insm)

В партії вважають, що НАТО має відправити в район протоки свої кораблі

Речник з економічних питань фракції Християнсько-демократичного (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі Йоахім Пфайффер виступив за спільну відповідь Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу на російську провокацію в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Пфайффер заявив, що НАТО має відправити в район протоки свої кораблі.

"Таким чином судна НАТО повинні забезпечити міжнародний доступ до Азовського моря", - сказав він.

Відзначимо, глава МЗС Німеччини Гайко Маас закликав Росію звільнити незаконно затриманих українських моряків в Керченській протоці.

РБК-Україна писало, що перед початком другого дня саміту G20 в Буенос-Айресі канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним ситуацію в Керченській протоці.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер пропонував скоротити поставки газу по майбутньому трубопроводу "Північний потік-2".