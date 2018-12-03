Лідер ХДС пропонує скоротити поставки газу по "Північному потоку-2"

Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауер (wikipedia.org)

У той же час Крамп-Карренбауер назвала відмову від проекту "надто радикальним кроком"

Генеральний секретар німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер пропонує скоротити поставки газу по майбутньому трубопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, Німеччина має відповісти на політичні побоювання з приводу "Північного потоку-2" після того, як Росія захопила українських моряків у Керченській протоці. Вона також зазначила, що відмова від політичної підтримки даного проекту - "занадто радикальний крок", проте Берлін може ініціювати скорочення обсягів прокачуваного газу.

"Ми маємо визнати, що критичний момент ще не був досягнутий, інакше (Володимир Путін, президент Росії, - ред.) не пішов би цим шляхом", - заявила Крамп-Карренбауер, додавши, що Росія продовжувала постачати газ Німеччині навіть в умовах холодної війни.

Зазначимо, Аннегрет Крамп-Карренбауер є соратницею чинного канцлера Німеччини Ангели Меркель. Саме її називають головним кандидатом на пост голови німецького уряду після відставки Меркель у 2021 році.

Минулого тижня Крамп-Карренбауер заявила про можливість введення блокади суден Російської Федерації, які будуть направлятися до портів США і Європейського союзу. Дану заяву вона зробила після інциденту з українськими моряками в Керченській протоці.