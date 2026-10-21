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Виткофф предложит Путину переговоры с Зеленским и Трампом

05:20 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Виткофф предложит Путину переговоры с Зеленским и Трампом Фото: Стив Виткофф и Владимир Путин (Getty Images)
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Спецпосланник президента США Стив Виткофф во время визита в РФ обсудит с российским руководством предложения по завершению войны в Украине. Поездка может стать шагом к организации встречи на уровне лидеров – Дональда Трампа, Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Что известно о поездке Виткоффа в Россию

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил журналистам после встречи с президентом Владимиром Зеленским и Виткоффом в Осло, что последний отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.

"Стив Виткофф завтра вылетит в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством и обменяется идеями, полученными во время этой встречи, и предложениями, над которыми проработали европейские и американские коллеги, и, возможно, проложит путь для встречи на уровне лидеров", - сказал Стере.

Таким образом, Виткофф передать Москве наработки, которые обсуждали представители США и европейских стран. Одним из возможных результатов этих контактов может стать организация переговоров с участием президентов Украины, США и России.

Что говорят Зеленский и Трамп

Президент Владимир Зеленский после переговоров отметил важность возможной трехсторонней встречи с Трампом и Путиным. По его словам, есть вопросы, которые могут решить только непосредственно лидеры государств.

Зеленский также отметил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от позиции российской стороны.

"Стив едет завтра в Россию, и посмотрим, что Путин скажет", – заявил украинский президент.

В то же время, Трамп ранее предполагал, что для достижения мирного соглашения Путину и Зеленскому необязательно встречаться лично. По его словам, договоренности можно попытаться достичь и другим путем.

Как известно, 20 октября Виткофф отправился в Норвегию для переговоров с Зеленским и европейскими лидерами. После этого он намерен встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский после переговоров заявил, что Виткофф передаст России предложения по гарантиям безопасности для Украины.

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