Україна вимагає розпочати консультації з підписантами Будапештського меморандуму

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

МЗС України вимагає змусити РФ до припинення агресії

Україна вимагає у підписантів Будапештського меморандуму скликати термінові консультації з метою примусити Росію припинити агресію та дотримуватися умов підписаного нею міжнародного документа. Про це повідомляє РБК-Україна і посиланям на преслужбу Міністрества закордонних справ (МЗС) України.

В МЗС зазначили, що 24 роки тому, підписавши Меморандум, держави-гаранти надали зобов’язання, що жодна їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України у зв'язку з її приєднанням до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Вимогу щодо проведення консультацій МЗС України направило Великій Британії, Сполученим Штатам Америки та Російській Федерації.

"Ці держави зобов’язалися утримуватися від загрози силою чи використання сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності України", зазначили в МЗС.

Зокрема, у міністерстві зазначають, що атака Росії в Чорному морі та Керченській протоці проти кораблів Військово-морських сил, яка сталась 25 листопада, є продовженням російської агресії, розв'язаної проти України 20 лютого 2014 року.

" Україна незмінно розглядає Будапештський меморандум як важливий міжнародний інструмент гарантування безпеки України і вимагає від Росії повною мірою дотримуватися взятих зобов’язань" - говориться в заяві МЗС до країн-підписантів Будапештського меморандуму.

МЗС заявляє, що агресія РФ та порушення умов відмови України від ядерної зброї "підриває міжнародний режим нерозповсюдження і визначатиме майбутнє відносин з країнами, які можуть обрати шлях розробки цього типу озброєння".

"Тільки дієві кроки стануть запорукою відновлення довіри до Будапештського меморандуму та заходів міжнародного співтовариства щодо зміцнення міжнародного режиму нерозповсюдження", - говориться в заяві МЗС.

Нагадаємо, у Державному департаменті США закликали російську владу звільнити українських моряків, що були захоплені Росією, а також засудили атаку Росії в Керченській протоці.