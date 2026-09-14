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Пароль не спасет: почему сторонние сервисы годами видят ваш Google Диск

15:30 14.09.2026 Пн
2 мин
Кнопка "Sign in with Google" создает долгосрочные риски безопасности
aimg Ольга Завада
Сторонние сервисы годами имеют доступ к вашему Google Диску (фото: Unsplash)

Удаление приложения и смена пароля не всегда лишают сторонние сервисы доступа к вашему аккаунту Google.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Google Identity.

Как работают токены доступа?

При первом входе сервис получает цифровую токен-копию доступа. Она хранится на серверах разработчика, а не на пользовательском смартфоне.

Именно поэтому удаление программы с устройства никак не уведомляет внешний сервер о прекращении сотрудничества.

Токен утрачивает силу только в нескольких случаях:

  • пользователь вручную отзывает доступ в настройках аккаунта;
  • токен не используется в течение шести месяцев;
  • администратор сервиса или Google вводит принудительное ограничение.

Главная ловушка заключается в фоновой активности. Если приложение хотя бы раз в неделю сверяет календарь или контакты, то шестимесячный срок каждый раз сбрасывается до нуля, делая доступ бессрочным.

Почему не помогает замена пароля?

Стандартный совет по изменению пароля работает только частично. Обновление пароля аннулирует токены только для сервисов, имеющих доступ к почте Gmail.

Авторизация на сайтах, доступ к Google Диску, Календарю и контактам остаются полностью активными даже после изменения главного пароля.

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Где проверить и как отозвать разрешения?

Двухфакторная аутентификация и изменение паролей не защищают от утечки данных через украденные токены, ведь токен считается подтвержденным пропуском.

Для закрытия доступа пользователям необходимо вручную проверять списки авторизованных приложений.

Очистка производится в специальных разделах настроек:

Google: в кабинете связанных приложений Google необходимо проверить все три категории: "Вход через Google", "Доступ к аккаунту" и "Связанные аккаунты".

Apple: в разделе "Вход и безопасность" > "Вход с Apple" в аккаунте Apple или в настройках iPhone.

Microsoft: во вкладке конфиденциальности и доступа к приложениям аккаунта Microsoft.

X (Twitter) и Meta: в разделах настроек приложений и сайтов.

Следует учитывать, что удаление связи останавливает только автоматическую авторизацию и сбор информации.

Уже передаваемые данные остаются на серверах разработчиков, и для их полного удаления нужно обращаться к поддержке конкретного сервиса.

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