Android упростил переход между менеджерами паролей: как это работает в один клик
Пароли от десятков аккаунтов скоро можно будет переносить между менеджерами без незашифрованных CSV-файлов - Google добавил в Android автоматическую миграцию паролей, упрощающую переход на другой сервис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google.
Пошаговый механизм переноса данных
Новый процесс миграции происходит непосредственно на устройстве за несколько секунд и не требует загрузки файлов в смартфон.
Как работает процесс переноски
Запуск импорта: пользователь открывает новый менеджер паролей и выбирает опцию импорта или копирования данных от другого провайдера, после чего приложение передает задачу операционной системе.
Автоматическое обнаружение: Android сканирует установленные приложения, определяет существующие менеджеры паролей с синхронизированными данными и предлагает список источников импорта.
Авторизация и передача: после нажатия "Продолжить" система перенаправляет пользователя к старому менеджеру паролей для подтверждения личности и санкционирования переноса, после чего данные в считанные секунды безопасно мигрируют между приложениями.
Импортировать или экспортировать свои пароли в Google Password Manager можно всего за несколько кликов (скриншот: Google)
Поддерживаемые сервисы и совместимость
Обновление разработано для того, чтобы пользователи имели полный контроль над собственными цифровыми данными и могли изменить сервис в любой момент.
Теперь новую функцию переноса уже поддерживают Менеджер паролей Google, 1Password, Bitwarden и Dashlane.
Другие разработчики смогут добавить эту возможность позже с помощью Credential Transfer API.
Инструмент работает на базе сервисов Google Play и доступен на всех сертифицированных устройствах под управлением Android 8.0 Oreo и более новых версий.
Именно поэтому пользователям не нужно ожидать полномасштабного обновления всей операционной системы.