Родительский контроль в ChatGPT: как защитить ребенка от зависимости к чат-боту

OpenAI представила специальную версию ChatGPT for Teens с усиленными мерами безопасности. Однако эксперты предостерегают,:стандартных ограничений недостаточно, поэтому родителям важно самостоятельно откорректировать ключевые параметры доступа.

РБК-Украина со ссылкой на Engadget разобралось в базовых настройках безопасной коммуникации ребенка с ИИ.

Как связать родительский и подростковый аккаунты?

Для активации родительского контроля необходимо объединить профили в приложении или в вебверсии.

Перейдите в меню " Настройки" и выберите Родительский контроль (Parental controls).

и выберите Родительский контроль (Parental controls). Щелкните "Добавить члена семьи (Add family member)" .

. В поле "Пригласить через" укажите Email или номер телефона подростка.

укажите Email или номер телефона подростка. В пункте " Этот человек есть (This person is)" выберите Мой ребенок (My child) и отправьте приглашение.

После подтверждения ребенком его имя появится в списке семьи. Подросток также может самостоятельно инициировать связывание, выбрав пункт Мой родственник/опекун (My parent or guardian).

Система контроля действует только до достижения 18 лет.

При переходе пользователя в статус совершеннолетнего OpenAI отправляет обе стороны сообщения, после чего связь между аккаунтами и родительские ограничения автоматически отменяются.

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Обзор настроек и их значения по умолчанию

После связывания аккаунтов родителям открывается панель с основными параметрами.

Уменьшение чувствительного контента (Reduce sensitive content) блокирует нежелательные материалы. Включено по умолчанию.

Улучшение модели для всех (Improve the model for everyone) позволяет OpenAI обучать ИИ на переписке ребенка. Включено по умолчанию.

Сохраненные воспоминания (Reference saved memories) олицетворяют ответы на основе прошлых чатов. В зависимости от региона может быть включен или отключен, требует дополнительной проверки.

Сетевой доступ Codex и облачный браузер (Codex network access/Cloud browser) позволяют агенту ChatGPT Work выходить в открытый интернет. Включено по умолчанию.

Голосовой режим и генерация изображений (Voice Mode/Image generation): доступ к голосовому общению и созданию картинок. Включено по умолчанию.

Режим обучения (Study Mode) и расписание (Study hours) заставляет ИИ подталкивать ребенка к самостоятельному поиску ответов вместо выдачи готовых решений. Отключено по умолчанию .

Время тишины (Quiet hours): полное блокирование доступа к чату в определенные часы. Отключено по умолчанию.

Важно: подросток не может изменять настройки, контролируемые родителями до тех пор, пока аккаунты остаются связанными.

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Сигналы тревоги и модерации

Связывание аккаунтов активирует экстренные оповещения. Если ребенок обсуждает по ИИ темы самоповреждения или причинения вреда другим, родители получают уведомления по SMS, электронной почте и приложению.

Перед отправкой оповещения критический контент проверяется штатной командой модераторов OpenAI. Компания ставит своей целью уведомлять родителей в течение часа с момента создания опасного запроса.

Рекомендации по настройке безопасной среды

Для создания максимально защищенного и продуктивного пространства специалисты советуют внести следующие изменения:

Отключить "Сохраненные воспоминания": это ключевой шаг. Исследования показывают, что долговременная память ИИ создает иллюзию подлинных отношений и формирует чрезмерную эмоциональную привязанность подростка к чат-боту.

Отключить "Улучшение модели для всех": это защитит частную переписку ребенка от попадания в учебные датасети.

Настроить "Режим обучения" (Study Mode): целесообразно установить расписание, по которому после школы чат-бот будет работать исключительно в режиме подсказок, а не давать готовые ответы на домашние задания.

Оставить включенными генерацию изображений и голосовой режи : они полезны для инфографики, визуальных проектов и улучшения доступности инструмента.

Параметры сетевого доступа ChatGPT Work можно игнорировать, поскольку подростки редко используют этот функционал.