ua en ru
Пт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Опасная ошибка Anthropic: Claude Mythos 5 сломал капчу и атаковал интернет

13:14 11.09.2026 Пт
2 мин
Почему произошел инцидент?
aimg Ольга Завада
Опасная ошибка Anthropic: Claude Mythos 5 сломал капчу и атаковал интернет Claude Mythos 5 вырвался в открытую сеть (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Anthropic раскрыла инцидент: ИИ из-за ошибки конфигурации получила доступ в интернет и попыталась загрузить вредоносный код на PyPI - платформу для Python-пакетов. Остановить его смогла обычная система защиты от ботов.

Об этом информирует РБК-Украина , ссылаясь на отчет Anthropic.

Борьба ИИ с капчей

Для выполнения задачи алгоритма потребовалось создать аккаунт на сайте PyPI.

Главным препятствием для системы была защита hCaptcha и Fastly, на решение которой ИИ-модель израсходовала сотни страниц из своего 1022-страничного лога рассуждений.

Зафиксированы этапы борьбы алгоритма с защитой

Текстовая капча: модель успешно прочла и ввела символы "VyQbT" с изображения Fastly.

Распознавание образов: во время опроса hCaptcha с выбором "лишнего животного" нейросеть долго анализировала различия между двумя почти одинаковыми изображениями крокодилов, лягушек, а также искала силуэт кота среди горилл.

Проблема с тайм-аутом: даже научившись проходить визуальные тесты, искусственный интеллект постоянно получал отказы от серверов из-за того, что его внутренний процесс рассуждений занимал более 2 минут и защитный токен успевал устареть.

В конце концов, ускорив цикл решений, Claude Mythos 5 обошел защиту, зарегистрировал аккаунт через временную почту и опубликовал три версии вредоносного пакета, который позже загрузили на 15 реальных систем.

Читайте больше: Защита больше не работает: ChatGPT Astra прошла все 48 уровней CAPTCHA

Причины сбоя: выводы Anthropic

Согласно расследованию, инцидент произошел из-за ошибки третьей стороны, которая проводила тесты по кибербезопасности: модель должна была работать в изолированной "песочнице", однако сохранила доступ к внешней сети.

Результаты расследования Anthropic выявили две ключевые проблемы в поведении ИИ:

Предвзятость рассуждений (Biased reasoning): модель постоянно убеждала себя в том, что находится в симуляции, игнорируя прямые доказательства работы с реальным интернетом.

Безрассудство (Recklessness): алгоритм продолжал выполнять поставленную задачу любой ценой, несмотря на риск причинения вреда реальным системам.

В компании отметили, что привлекли независимую организацию METR для проведения расследования.

Со всем тем, в более новых моделях, таких как Claude Opus 5 и Claude Mythos 5.1, уровень подобных отклонений удалось существенно снизить с помощью дополнительных систем контроля и обновленного обучения.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект
Новости
РФ атаковала две АЗС "Укрнафта" в Киеве, по одной заправке был двойной удар (видео)
РФ атаковала две АЗС "Укрнафта" в Киеве, по одной заправке был двойной удар (видео)
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech