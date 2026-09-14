Пароль не врятує: чому сторонні сервіси роками бачать ваш Google Диск

Як працюють токени доступу?

Під час першого входу сервіс отримує цифрову токен-копію доступу. Вона зберігається на серверах розробника, а не на смартфоні користувача.

Саме тому видалення програми з пристрою жодним чином не сповіщає зовнішній сервер про припинення співпраці.

Токен втрачає чинність лише у кількох випадках:

користувач вручну відкликає доступ у налаштуваннях акаунта;

токен не використовується протягом шести місяців;

адміністратор сервісу або Google впроваджує примусове обмеження.

Головна пастка полягає у фоновій активності. Якщо додаток хоча б раз на тиждень звіряє календар чи контакти, шестимісячний термін щоразу скидається до нуля, роблячи доступ безстроковим.

Чому не допомагає заміна пароля?

Стандартна порада щодо зміни пароля працює лише частково. Оновлення пароля анулює токени тільки для сервісів, які мають доступ до пошти Gmail.

Натомість авторизація на сайтах, доступ до Google Диска, Календаря та контактів залишаються повністю активними навіть після зміни головного пароля.

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Де перевірити та як відкликати дозволи?

Двофакторна автентифікація та зміна паролів не захищають від витоку даних через викрадені токени, адже токен вважається підтвердженою перепусткою.

Для повного закриття доступу користувачам необхідно вручну перевіряти списки авторизованих додатків.

Очищення проводиться у спеціальних розділах налаштувань:

Google: у кабінеті пов'язаних додатків Google необхідно перевірити всі три категорії: "Вхід через Google", "Доступ до акаунта" та "Пов'язані акаунти".

Apple: у розділі "Вхід та безпека" > "Вхід з Apple" в обліковому записі Apple або в налаштуваннях iPhone.

Microsoft: у вкладці конфіденційності та доступу додатків акаунта Microsoft.

X (Twitter) та Meta: у розділах налаштувань додатків та сайтів.

Слід враховувати, що видалення зв'язку зупиняє лише автоматичну авторизацію та подальший збір інформації.

Уже передані дані залишаються на серверах розробників, і для їх повного видалення потрібно звертатися до підтримки конкретного сервісу.