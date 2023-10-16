Парламентские выборы в Польше: стали известны результаты поздних экзитполов

В Польше согласно данным так называемых поздних экзитполов по состоянию на утро понедельника, 16 октября, на парламентских выборах лидерства остается за партией "Право и справедливость". Она получила 36,6% голосов, то есть имеет 198 мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.pl и Rzeczpospolita .

Как свидетельствует поздний опрос Ipsos для TVP, TVN и Polsat, партия "Гражданская коалиция" получает 31% голосов, "Третий путь" набирает 13,5%, партия "Новые левые" имеет 8,6%, а "Конфедерация" получает 6,4%.

По количеству мест в Сейме данные показывают такое соотношение: партия "ГК" - 161 место, "Третий путь" - 57 мест, "Новые левые" - 30 мест, "Конфедерация" - 14 мест.

Партия "Bezpartyjni Samorządowcy" получает 2,4%, и не проходит в Сейм.

Такие данные экзитполов показывают, что по распределению мест в Сейме у оппозиции может быть явное большинство.

Отметим, что сейчас идет официальный подсчет голосов избирателей на парламентских выборах и на референдуме.

Как сообщает Национальная избирательная комиссия, частичные результаты выборов в Сейм известны с 0,87% округов и частичных результатов выборов в Сенат (0,86% округов).

Выборы в польский Сейм

В Польше парламентские выборы прошли в воскресенье, 15 октября. По их результатам определятся 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

Ранее лидер польской оппозиции и глава блока "Гражданская коалиция" Дональд Туск заявил о победе на выборах, а также о готовности сформировать новое демократическое правительство.

Также добавим, что по данным экзит-пола, в Польше установлен рекорд явки на парламентских выборах: проголосовало более 70% избирателей.