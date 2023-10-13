Высокие ставки. Кто победит на выборах в Польше и чего ждать Украине

О том, как прошла избирательная кампания в Польше и какая коалиция может быть создана после выборов, почему взаимные оскорбления стали обычным стилем в польской политике и потеплеют ли отношения Варшавы и Киева – подробнее в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи использовались материалы POLITICO, Business Insider, Financial Times, Foreign Policy, Gazeta Wyborcza, других польских и международных медиа, оффрекорд-комментарии информированных собеседников из Польши.

В воскресенье 15 октября состоятся очередные зарубежные выборы, имеющие для Украины ключевое значение – поляки будут выбирать обе палаты своего парламента. Последние парламентские выборы в Европе, которые прошли в Словакии две недели назад, как известно, закончились с наихудшим для Украины результатом – была сформирована антиукраинская коалиция во главе с экс-премьером Робертом Фицо. С большой вероятностью, Украина на своей западной границе получила еще одну проблемную страну, наряду с Венгрией.

Определенный, хоть и небольшой, риск получить что-то подобное есть и после польских выборов, хотя в целом Польша, очевидно, останется в проукраинской западной коалиции. Но как минимум на уровне риторики в отношении Украины напряжение может окоанчательно не спасть и после выборов. В любом случае, "медовый месяц" между Киевом и Варшавой, длившийся с прошлой зиму и примерно до этого лета, уже вряд ли повторится.

"Дураки" против "врагов народа"

С 2015 года власть в Польше принадлежит консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС), которая составляет монобольшинство в нижней палате парламента, Сейме. Президент страны Анджей Дуда – тоже выдвиженец ПиС.

Сейчас, согласно всем соцопросам, ПиС снова наверняка финиширует первой – согласно данным агрегатора соцопросов POLITICO, ее средний рейтинг – 37%. Но для получения монобольшинства уже в третий раз подряд (в посткоммунистической Польше не одна партия не была во власти более двух каденций) этого почти наверняка не хватит.

На втором месте – их главные оппоненты из правоцентристской "Гражданской коалиции" (ГК), возглавляемые экс-премьером и экс-главой Европейского совета Дональдом Туском. Их средний рейтинг – 30%.

В парламент почти наверняка пройдут еще три партии: центристский блок "Третий путь" (11%), коалиция левых партий и ультраправая "Конфедерация" (по 10%).

По своему накалу польская парламентская гонка не уступала даже лучшим украинским образцам. Две основные партии, ПиС и ГК, взаимно изображали друг друга не просто политическими конкурентами, а настоящими врагами, концентрацией всего возможного зла, которое есть в польской политике.

Среди примечательных скандалов – расследование о сотнях тысяч виз для мигрантов из Азии и Африки, которые за взятки выдавали в МИДе; обнародование карт оборонной стратегии Польши 2011 года (тогда, при правительстве Туска, предполагалось в случае вторжения России отступить аж до Вислы); громкий уход с должности видных польских генералов из-за несогласия с действиями Минобороны перед самыми выборами.

Нашлось место и для типичных предвыборных приемов: так, по инициативе партии власти, параллельно с выборами пройдет и референдум, на котором поляков спросят о продаже госимущества иностранцам, пенсионном возрасте, стене на белорусской границе и допуске в страну мигрантов. Таким образом, ПиС, очевидно, хочет поднять явку своих избирателей – как часто бывает, сторонники партии, давно находящейся при власти, в целом менее охотно ходят на участки, чем симпатики оппозиции.

Лидер "Права и справедливости" Ярослав Качинский на митинге (фото: Getty Images)

Остроты в кампанию добавило и то, что польская политика крайне персонализирована. По сути, уже много лет она крутится вокруг двух фигур: Дональда Туска и главы ПиС, Ярослава Качинского, ныне занимающего еще и должность вице-премьера (его обычно называют самым влиятельным человеком в Польше). Отношения между ними уже почти два десятка лет носят характер не просто политической конкуренции, а открытой личной вражды.

Так, еще на выборах 2005 года ПиС обвинил Туска в том, что его дед воевал в Вермахте. Во время следующей кампании Туск отыгрался, на теледебатах подловив Качинского на незнании цен на картошку в магазинах – эта история, как принято считать, глубоко оскорбила лидера ПиС. Он считает Туска причастным к Смоленской авиакатастрофе 2010 года, в которой погиб его брат-близнец, тогдашний президент Польши Лех Качинский.

Во время нынешней кампании обмен обвинениями и оскорблениями продолжался. Туску припомнили, что его бабушка была этнической немкой, лидер ГК высмеял Качинского за то, что тот в 74 года является холостяком (при этом подчеркивая важность традиционной семьи и семейных ценностей).

Показательными были и состоявшиеся на этой неделе теледебаты. На них ПиС вместо Качинского представлял премьер-министр Матеуш Моравецкий (Туск в связи с этим немедленно обвинил Качинского в трусости). На самих дебатах Туск назвал Моравецкого "Пиноккио" (очевидно, имея в виду некоторую внешнюю схожесть премьера с этим персонажем), Моравецкий высмеял рыжий цвет волос оппонента. "Банда "Рыжего" – так Качинский с единомышленниками постоянно называет своих оппонентов.

Часто звучали и более резкие обвинения. Качинский заклеймил Туска "врагом польского народа", тот назвал команду власти "агентами или дураками". ПиС запускает ролики, в которых Туск говорит на немецком языке (это должно быть подтверждением того, что он немецкий агент), а ГК – ролики с нарезкой неудачных выступлений Качинского под лозунгом "Вы хотите, чтобы вами управлял ОН"?

Взаимные оскорбления и троллинг, часто скатывающиеся до откровенного примитивизма, отражают более глубокий идеологический раздел между двумя ключевыми польскими партиями. Так, ПиС постоянно подчеркивает важность суверенитета Польши, выступая против "диктата Брюсселя" во внутрипольских делах. На Западе уже много лет публично говорят о том, что за время власти ПиС Польша заметно деградировала в плане демократических ценностей, особенно независимости правосудия и медиа. Из-за этого даже заморожены миллиарды евро помощи, которые Польша должна была получить от Евросоюза. В партии власти в ответ говорят о недопустимости вмешательства ЕС во внутренние дела Польши.

Туск в случае прихода к власти обещает восстановить отношения с Брюсселем, а также отменить самые резонансные решения консерваторов, вроде фактического запрета на аборты.

Обе стороны при этом постоянно впадают в крайности. ПиС изображает Туска послушной марионеткой Брюсселя и особенно Берлина, который безропотно выполняет любые указания немецкого посольства, а Туск в ответ обвиняет действующую власть в тайном плане о выходе Польши из ЕС (хотя несмотря на весь евроскептицизм ПиС, членство в ЕС поддерживается абсолютным большинством поляков и выгодно стране как минимум с экономической точки зрения).

Постоянные апелляции к немецким связям Туска и его предков (один симпатизирующий партии власти журнал даже изобразил его на обложке в образе Гитлера) неслучайны. В прошлом году Варшава даже выкатила Берлину претензию в 1,3 триллиона евро репараций за Вторую мировую войну. Но если это можно рассматривать как классический популистский прием, то суть претензий ПиС к немцам намного глубже.

Лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск (фото: Getty Images)

В нынешней польской власти считают, что Германия, вместе с Францией, захватила абсолютно доминирующую роль в Евросоюзе и ведет политику всего блока в своих интересах, в ущерб другим странам, в том числе Польше. С большим опасением в Варшаве воспринимают идею о внутренней реформе ЕС, согласно которой многие решений будут приниматься уже не консенсусом, а квалифицированным большинством голосов. А в качестве одного из противовесов германо-французскому блоку в польской власти многие видят альянс с Украиной.

Три сценария

В целом украинский вопрос занимал заметное, хотя все же не центральное место в кампании. Польские собеседники РБК-Украина дали примерно такой расклад: 60% кампании крутилось вокруг социально-экономических вопросов, остальные 40% – это внешняя политика, но это не только Украина, а и Брюссель с Берлином.

Тем не менее, на украино-польские отношения приближение выборов, конечно, заметно повлияло. Конфликт из-за ввоза украинского зерна (по сути, банальный экономический спор) стараниями польских политиков быстро набрал обороты и стал более глобальным, об отношениях с Украиной в целом. Конечно, вина Киева в эскалации конфликта тоже очевидна, как минимум в плане резкой риторики. Так, выступление Зеленского на Генассамблее ООН, в котором он почти прямым текстом дал понять, что Польша в зерновом кризисе действует в интересах Москвы, очень глубоко оскорбило поляков и вызвало ответные обвинения в неблагодарности – с учетом того, какую роль Польша сыграла и играет в западной коалиции в поддержку Украины. Кроме того, в ПиС довольно популярна мысль, что украинская власть вступила в тайный сговор с немцами, чтобы сбросить ПиС и привести к победе на выборах "Гражданскую коалицию".

Несомненно, по мере дальнейшего сближения Украины с ЕС конфликты, подобные зерновому, будут возникать и дальше, ведь во многих сферах экономики Киев и Варшава являются прямыми конкурентами. Но политически Польша однозначно остается на стороне Украины. По словам одного из собеседников РБК-Украина, в случае, если Киеву когда-то все же придется задуматься о мирном договоре с РФ, нынешняя польская власть будет максимально жестко отстаивать украинские интересы, тогда как в случае прихода к власти ГК Варшава в этом плане может быть более податливой к пожеланиям "миролюбивых" немцев.

Заметно, что в последние несколько недель градус напряжения между Польшей и Украиной заметно спал, как минимум на уровне риторики. Очевидно, окончание выборов закрепит этот тренд. Но многое будет зависеть от итога тех же выборов и здесь возможны несколько сценариев.

Первый – ПиС показывает хороший результат и до монобольшинства партии не хватит буквально считанных мандатов. Такой вариант вполне возможен, если допустить, что предвыборная социология не вполне корректна и не учитывает фактора "стесняющихся избирателей", которые, особенно в крупных городах, не хотят говорить социологам, что поддерживают партию власти. В таком случае, ПиС может попробовать добрать недостающие несколько мандатов в индивидуальном порядке за счет других фракций – такая практика в Польше, как и в Украине, вполне допустима. Тогда текущая политика Варшавы в отношении Украины, очевидно, продолжится, с некоторой корректировкой, больше будет говориться о "защите национальных польских интересов".

Сторонники ПиС смотрят выступление премьера Матеуша Моравецкого на дебатах (фото: Getty Images)

Второй сценарий – формирование коалиции в составе ГК, "Третьего пути" и левых. Такой союз будет довольно рыхлым в идеологическом плане, кроме того, многие лидеры этих партий имеют крайне сложные личные отношения между собой, но вполне проукраинским. По крайней мере, Туск, который в таком случае наверняка вернется в премьерское кресло, уже объявил о плане из четырех пунктов по нормализации отношений с Украиной, пусть и очень неконкретном. Очевидно, коалиция на практике также будет вынуждена отстаивать интересы польских аграриев, поскольку в "Третий путь" входит Польская крестьянская партия, для которой это является ключевым вопросом повестки дня. Впрочем, для реализации этого сценария изначально нужно, чтобы "Третий путь" вообще прошел в парламент – некоторые последние опросы дают ему меньше 8%, это проходной барьер для избирательных коалиций.

Наконец, есть третий сценарий, самый потенциально опасный для Украины – формирование коалиции из ПиС и ультраправой "Конфедерации". Эта партия – единственная из проходных, которая открыто выступает против помощи Украине. И, как и ПиС, может показать результат лучше, чем в соцопросах, за счет того же эффекта "стесняющегося избирателя".

Несколько лет назад экстравагантный лидер Конфедерации Славомир Ментцен так описывал свою программу: "Не хотим евреев, гомосексуалистов, абортов, налогов и Европейского союза". Сейчас партия активно пытается выглядеть респектабельной, ее лидеры предпочитают рассуждать об экономике, а не о евреях.

Главная интрига – согласится ли "Конфедерация" при необходимости вступить в альянс с ПиС или "Гражданской коалицией" (такой вариант возможен, хотя и не особо реалистичен). Руководство партии уверяет, что этого не случится ни при каких условиях, партия останется в оппозиции. Тем не менее, в Польше многие полагают, что, как принято в политике, предвыборные обещания после голосования будут несколько скорректированы. В таком случае, хотя "Конфедерация" в любом случае будет младшим партнером в коалиции, общий курс Варшавы она все же скорректирует в антиукраинскую сторону.

Впрочем, вероятен и сценарий, при котором не получится договориться ни об одном варианте коалиции. Тогда полякам придется снова идти на выборы уже в начале следующего года. "Мы как-то это переживем, ничего страшного. А вот для вас это будут плохие новости: все люди, которые причастны к оказанию Украине помощи, будут сидеть и ждать, чем все закончится", – сказал один из польских собеседников РБК-Украина.