Парламентські вибори у Польщі: стали відомі результати пізніх екзитполів

У Польщі, згідно з даними так званих пізніх екзитполів, станом на ранок понеділка, 16 жовтня, на парламентських виборах лідерство залишається за партією "Право і справедливість". Вона отримала 36,6% голосів, тобто має 198 місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.pl та Rzeczpospolita .

Як свідчить пізнє опитування Ipsos для TVP, TVN та Polsat, партія "Громадянська коаліція" отримує 31% голосів, "Третій шлях" набирає 13,5%, партія "Нові ліві" має 8,6%, а "Конфедерація" отримує 6,4%.

За кількістю місць у Сеймі дані показують таке співвідношення: партія "ГК" - 161 місце, "Третій шлях" - 57 місць, "Нові ліві" - 30 місць, "Конфедерація" - 14 місць.

Партія "Bezpartyjni Samorządowcy" отримує 2,4%, і не проходить до Сейму.

Такі дані екзитполів показують, що за розподілом місць у Сеймі опозиція може мати явну більшість.

Зауважимо, що зараз триває офіційний підрахунок голосів виборців на парламентських виборах та на референдумі.

Як повідомляє Національна виборча комісія, часткові результати виборів до Сейму відомі з 0,87% округів, і часткових результатів виборів до Сенату (0,86% округів).

Вибори до польського Сейму

У Польщі парламентські вибори відбулися у неділю, 15 жовтня. За їх результатами визначаться 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

Раніше лідер польської опозиції та голова блоку "Громадянська коаліція" Дональд Туск заявив про перемогу на виборах, а також про готовність сформувати новий демократичний уряд.

Також додамо, що, за даними екзит-полу, у Польщі встановлено рекорд явки на парламентських виборах: проголосувало понад 70% виборців.