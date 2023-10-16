ua en ru
Пн, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Парламентські вибори у Польщі: стали відомі результати пізніх екзитполів

Понеділок 16 жовтня 2023 10:35
UA EN RU
Парламентські вибори у Польщі: стали відомі результати пізніх екзитполів Фото: стали відомі результати екзитполу по виборам до Сейму Польщі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Польщі, згідно з даними так званих пізніх екзитполів, станом на ранок понеділка, 16 жовтня, на парламентських виборах лідерство залишається за партією "Право і справедливість". Вона отримала 36,6% голосів, тобто має 198 місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.pl та Rzeczpospolita.

Як свідчить пізнє опитування Ipsos для TVP, TVN та Polsat, партія "Громадянська коаліція" отримує 31% голосів, "Третій шлях" набирає 13,5%, партія "Нові ліві" має 8,6%, а "Конфедерація" отримує 6,4%.

За кількістю місць у Сеймі дані показують таке співвідношення: партія "ГК" - 161 місце, "Третій шлях" - 57 місць, "Нові ліві" - 30 місць, "Конфедерація" - 14 місць.

Партія "Bezpartyjni Samorządowcy" отримує 2,4%, і не проходить до Сейму.

Такі дані екзитполів показують, що за розподілом місць у Сеймі опозиція може мати явну більшість.

Парламентські вибори у Польщі: стали відомі результати пізніх екзитполів

Зауважимо, що зараз триває офіційний підрахунок голосів виборців на парламентських виборах та на референдумі.

Як повідомляє Національна виборча комісія, часткові результати виборів до Сейму відомі з 0,87% округів, і часткових результатів виборів до Сенату (0,86% округів).

Вибори до польського Сейму

У Польщі парламентські вибори відбулися у неділю, 15 жовтня. За їх результатами визначаться 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

Раніше лідер польської опозиції та голова блоку "Громадянська коаліція" Дональд Туск заявив про перемогу на виборах, а також про готовність сформувати новий демократичний уряд.

Також додамо, що, за даними екзит-полу, у Польщі встановлено рекорд явки на парламентських виборах: проголосувало понад 70% виборців.

Докладніше про вибори у Польщі та які можуть бути сценарії формування нового уряду - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Вибори у Польщі
NEWS
Нічна атака на Україну. Куди РФ запускала дрони та ракети і які наслідки
Нічна атака на Україну. Куди РФ запускала дрони та ракети і які наслідки
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу