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В парламенте Грузии произошла очередная драка из-за скандального закона об "иноагентах"

Грузия, Среда 01 мая 2024 12:47
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В парламенте Грузии произошла очередная драка из-за скандального закона об "иноагентах" Фото: драка в парламенте Грузии 1 мая (parliament.ge)
Автор: Ярослава Борзова

В парламенте Грузии произошла очередная драка перед рассмотрением скандального закона об "иноагентах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsGeorgia и Tbilisi life в Telegram.

Отмечается, что в парламенте Грузии сорвано обсуждение законопроекта об иноагентах. По всему залу происходили стычки между депутатами от правящей партии и оппозиции.

В частности, глава парламента Грузии Шалва Папуашвили не единожды отключала микрофоны оппозиционным депутатам.

Кроме того, с заседания были исключены депутат от "LELO" Саломе Самадашвили и лидер партии "Право и справедливость" Тако Чарквиани.

Известно, что проект закона состоит всего из 11 статей.

"На вчерашнем заседании, 30 апреля, успели рассмотреть только три статьи", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Грузии во время последней акции против закона об "иноагентах" полиция задержала 63 гражданина.

Скандальный закон об "иностранных агентах"

17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Следует заметить, что многие его нормы очень схожи с законом, действующим в России.

После такого решения грузинских переговорщиков в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста, участники которых требуют не голосовать за документ во втором чтении.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне отметила, что в случае одобрения законопроекта она его наложит на него "вето".

В ЕС уже успели раскритиковать закон и дали властям Грузии понять, что данное решение может повлиять на перспективы членства страны в сообществе.

Также Европарламент принял резолюцию с критикой документа. В Брюсселе отметили, что он может стать угрозой вступления Грузии в ЕС.

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