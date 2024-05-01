В парламенте Грузии произошла очередная драка из-за скандального закона об "иноагентах"

В парламенте Грузии произошла очередная драка перед рассмотрением скандального закона об "иноагентах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsGeorgia и Tbilisi life в Telegram.

Отмечается, что в парламенте Грузии сорвано обсуждение законопроекта об иноагентах. По всему залу происходили стычки между депутатами от правящей партии и оппозиции.

В частности, глава парламента Грузии Шалва Папуашвили не единожды отключала микрофоны оппозиционным депутатам.

Кроме того, с заседания были исключены депутат от "LELO" Саломе Самадашвили и лидер партии "Право и справедливость" Тако Чарквиани.

Известно, что проект закона состоит всего из 11 статей.

"На вчерашнем заседании, 30 апреля, успели рассмотреть только три статьи", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Грузии во время последней акции против закона об "иноагентах" полиция задержала 63 гражданина.