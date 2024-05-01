На акции протеста в Грузии задержали 63 человека: в МВД страны сообщили подробности
В Грузии во время последней акции против закона об "иноагентах" полиция задержала 63 гражданина. Во время столкновений с протестующими пострадали 6 полицейских.
Об этом сообщает РБК-Украина по ссылкам на "Эхо Кавказа".
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, участники протеста были задержаны за "мелкое хулиганство и неповиновение сотруднику полиции".
В то же время, упоминая о количестве пострадавших полицейских, глава МВД страны воздержался от комментариев относительно количества пострадавших митингующих.
"Между тем, во время митинга, в ночь на 1 мая полиция интенсивно применяла спецсредства (перечный спрей, слезоточивый газ, водометы) и применяла грубую физическую силу, известно, что во время столкновений пострадали политики Алеко Элисашвили и Леван Хабеишвили", - отмечают в сообщении.
В частности, Дарахвелидзе прокомментировал действия председателя оппозиционной партии "Национального движения" Левана Хабеишвили, которого во время акции протеста избили грузинские правоохранители.
"Он ворвался в границу полиции, чтобы помешать полиции выполнять свою работу, сопротивлялся, во время чего получил повреждения. Левана Хабеишвили сразу же доставили в медицинское учреждение. По этому факту соответствующие службы обеспечивают проведение необходимых следственных действий", - сказал замминистра МВД. Грузии.
Скандальный закон об "иностранных агентах"
Напомним, что 17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Многие его нормы фактически идентичны аналогичному закону, действующему в России.
После решения парламентариев Грузии в Тбилиси вспыхнули массовые протесты, участники которых настаивают не голосовать за документ во втором чтении.
В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что в случае одобрения законопроекта она его ветирует.
В ЕС уже подвергли критике закон и дали понять, что он может повлиять на перспективы членства страны в сообществе.
В частности, Европарламент принял соответствующую резолюцию с критикой документа. В Брюсселе отметили, что он может стать угрозой вступления Грузии в ЕС.
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