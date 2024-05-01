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На акции протеста в Грузии задержали 63 человека: в МВД страны сообщили подробности

Грузия, Среда 01 мая 2024 11:28
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На акции протеста в Грузии задержали 63 человека: в МВД страны сообщили подробности Фото: на акции протеста в Грузии задержали 63 человека (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Грузии во время последней акции против закона об "иноагентах" полиция задержала 63 гражданина. Во время столкновений с протестующими пострадали 6 полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылкам на "Эхо Кавказа".

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, участники протеста были задержаны за "мелкое хулиганство и неповиновение сотруднику полиции".

В то же время, упоминая о количестве пострадавших полицейских, глава МВД страны воздержался от комментариев относительно количества пострадавших митингующих.

"Между тем, во время митинга, в ночь на 1 мая полиция интенсивно применяла спецсредства (перечный спрей, слезоточивый газ, водометы) и применяла грубую физическую силу, известно, что во время столкновений пострадали политики Алеко Элисашвили и Леван Хабеишвили", - отмечают в сообщении.

В частности, Дарахвелидзе прокомментировал действия председателя оппозиционной партии "Национального движения" Левана Хабеишвили, которого во время акции протеста избили грузинские правоохранители.

"Он ворвался в границу полиции, чтобы помешать полиции выполнять свою работу, сопротивлялся, во время чего получил повреждения. Левана Хабеишвили сразу же доставили в медицинское учреждение. По этому факту соответствующие службы обеспечивают проведение необходимых следственных действий", - сказал замминистра МВД. Грузии.

Скандальный закон об "иностранных агентах"

Напомним, что 17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Многие его нормы фактически идентичны аналогичному закону, действующему в России.

После решения парламентариев Грузии в Тбилиси вспыхнули массовые протесты, участники которых настаивают не голосовать за документ во втором чтении.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что в случае одобрения законопроекта она его ветирует.

В ЕС уже подвергли критике закон и дали понять, что он может повлиять на перспективы членства страны в сообществе.

В частности, Европарламент принял соответствующую резолюцию с критикой документа. В Брюсселе отметили, что он может стать угрозой вступления Грузии в ЕС.

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