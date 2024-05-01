На акции протеста в Грузии задержали 63 человека: в МВД страны сообщили подробности

В Грузии во время последней акции против закона об "иноагентах" полиция задержала 63 гражданина. Во время столкновений с протестующими пострадали 6 полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылкам на " Эхо Кавказа ".

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе, участники протеста были задержаны за "мелкое хулиганство и неповиновение сотруднику полиции".

В то же время, упоминая о количестве пострадавших полицейских, глава МВД страны воздержался от комментариев относительно количества пострадавших митингующих.

"Между тем, во время митинга, в ночь на 1 мая полиция интенсивно применяла спецсредства (перечный спрей, слезоточивый газ, водометы) и применяла грубую физическую силу, известно, что во время столкновений пострадали политики Алеко Элисашвили и Леван Хабеишвили", - отмечают в сообщении.

В частности, Дарахвелидзе прокомментировал действия председателя оппозиционной партии "Национального движения" Левана Хабеишвили, которого во время акции протеста избили грузинские правоохранители.

"Он ворвался в границу полиции, чтобы помешать полиции выполнять свою работу, сопротивлялся, во время чего получил повреждения. Левана Хабеишвили сразу же доставили в медицинское учреждение. По этому факту соответствующие службы обеспечивают проведение необходимых следственных действий", - сказал замминистра МВД. Грузии.