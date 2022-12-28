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В парламенте Финляндии призвали начать передачу Украине танков Leopard 2

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Хельсинки, Среда 28 декабря 2022 21:19
В парламенте Финляндии призвали начать передачу Украине танков Leopard 2 Иллюстративное фото: в парламенте Финляндии призвали начать передачу Украине танков Leopard 2 (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Депутаты финского парламента Андерс Адлеркройц, который является членом оборонного комитета, и Атте Харьянне, глава партии "Зеленых", призвали правительство утвердить передачу Украине танков Leopard 2.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hufvudstadsbladet, об этом сказано в их совместном обращении.

Депутаты подчеркнули, что страны Запада еще не начали поставки современных танков в Украине, хотя такая техника могла бы значительно повысить боевые возможности ВСУ на поле боя.

По их словам, Украине необходимо предоставить большое количество однотипных танков, а также обеспечить быстрое обучение украинских военных.

"Танк Leopard 2, созданный в Германии, идеально подходит для этой цели. С конца 1970-х годов были созданы тысячи его модификаций в Германии, Нидерландах, Швеции, Дании, Испании, Норвегии, Польше, Финляндии. Это один из самых распространенных западных танков, превосходящий советские по эффективности", - добавляют парламентарии.

Депутаты также отметили, что у Финляндии сейчас есть около 200 танков Leopard 2.

"География ограничивает нашу способность передать большое количество критически важной техники, но сигнализируя о готовности предоставить даже небольшое количество танков, мы могли бы начать дискуссию о поставках в Европе. Это необходимо сейчас", - отмечают Харьянне и Адлеркройц.

Напомним, ранее Германия отказалась передавать Украине танки Leopard. Министр обороны Кристине Ламбрехт объяснила это тем, что еще ни одна страна не приняла решения о передаче соответствующей техники западного образца.

Также мы писали, что, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, после решения США передать Украине системы ПВО Patriot возможны поставки и танков Leopard.

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