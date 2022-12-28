У парламенті Фінляндії закликали розпочати передачу Україні танків Leopard 2
Депутати фінського парламенту Андерс Адлеркройц, який є членом оборонного комітету, та Атте Харьянне, голова партії "Зелених", закликали уряд затвердити передачу Україні танків Leopard 2.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hufvudstadsbladet, про це сказано в їхньому спільному зверненні.
Депутати наголосили, що країни Заходу ще не розпочали постачання сучасних танків в Україні, хоча така техніка могла б значно підвищити бойові можливості ЗСУ на полі бою.
За їх словами, Україні необхідно надати велику кількість однотипних танків, а також забезпечити швидке навчання українських військових.
"Танк Leopard 2, створений у Німеччині, ідеально підходить для цієї мети. З кінця 1970-х років було створено тисячі його модифікацій у Німеччині, Нідерландах, Швеції, Данії, Іспанії, Норвегії, Польщі, Фінляндії. Це один з найпоширеніших західних танків , що перевершує радянські за ефективністю", - додають парламентарі.
Депутати також зазначили, що Фінляндія зараз має близько 200 танків Leopard 2.
"Географія обмежує нашу здатність передати велику кількість критично важливої техніки, але сигналізуючи про готовність надати навіть невелику кількість танків, ми могли б розпочати дискусію про постачання в Європі. Це необхідно зараз", - зазначають Хар'янне та Адлеркройц.
Нагадаємо, що раніше Німеччина відмовилася передавати Україні танки Leopard. Міністр оборони Христині Ламбрехт пояснила це тим, що ще жодна країна не ухвалила рішення про передачу відповідної техніки західного зразка.
Також ми писали, що, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, після рішення США передати Україні системи ППО Patriot можливі поставки та танків Leopard.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.