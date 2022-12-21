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У Зеленского о передаче систем Patriot: далее Leopard, Marder и ракеты

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Украина, Среда 21 декабря 2022 20:10
У Зеленского о передаче систем Patriot: далее Leopard, Marder и ракеты Фото; советник главы офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина после объявления США о передаче систем ЗРК Patriot надеется на получение новых видов вооружения от партнеров. В частности, немецких танков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Просто ЗРК Patriot. Официально…", - написал Подоляк, реагируя на решение администрации президента США Джо Байдена.

Он пояснил, что с новыми системами ЗРК Patriot у украинской армии появится возможность "закрыть небо" и полностью сосредоточиться на уничтожении остатков российской "армии".

"Дальше - Leopard, Marder и… ракеты определенной дальности…", - добавил советник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился с визитом в США. Все подробности поездки Зеленского в США собрало РБК-Украина в своем материале.

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Ирина Подоляк Соединенные Штаты Америки допомога армії
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