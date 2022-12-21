У Зеленского о передаче систем Patriot: далее Leopard, Marder и ракеты

Украина после объявления США о передаче систем ЗРК Patriot надеется на получение новых видов вооружения от партнеров. В частности, немецких танков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Просто ЗРК Patriot. Официально…", - написал Подоляк, реагируя на решение администрации президента США Джо Байдена. Он пояснил, что с новыми системами ЗРК Patriot у украинской армии появится возможность "закрыть небо" и полностью сосредоточиться на уничтожении остатков российской "армии". "Дальше - Leopard, Marder и… ракеты определенной дальности…", - добавил советник.