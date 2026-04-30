В парламенте Болгарии хотят разорвать 10-летнее соглашение по безопасности с Украиной

18:02 30.04.2026 Чт
Пророссийские силы идут ва-банк. Хватит ли им голосов в парламенте, чтобы аннулировать договоренности с Киевом?
aimg Мария Науменко
Фото: парламент Болгарии (Getty Images)

В Болгарии пророссийская партия "Возрождение" внесла в парламент проект резолюции о расторжении 10-летнего соглашения по безопасности с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.

Инициативу озвучил депутат Петар Петров, который заявил, что соглашение было заключено без одобрения парламента, что вызывает беспокойство относительно его легитимности и долгосрочных последствий.

По его словам, проект резолюции обяжет Совет министров, который действует от имени Национального собрания, расторгнуть соглашение, подписанное временным правительством.

Параллельно партия подала еще один проект резолюции - об отзыве согласия Болгарии на государственные гарантии в размере 1,2 млрд евро, которые связаны с механизмом ЕС для поддержки Украины.

В "Відродженні" считают, что схема возврата средств создает финансовые риски для Болгарии без четких гарантий возмещения.

"Мы считаем, что эти деньги должны идти прежде всего на нужды болгарских граждан", - подчеркнул Петров.

Он объяснил позицию партии экономической ситуацией в стране, в частности инфляцией, ростом цен и бюджетным дефицитом.

Ожидается, что проекты резолюций теперь пройдут парламентскую процедуру, где их будут обсуждать депутаты в рамках законодательного процесса.

Отметим, что партия "Видродження" представлена в парламенте всего 13 мандатами и прошла в него с минимальным результатом, поэтому ее инициативы вряд ли получат поддержку большинства.

Напоминаем, на последних парламентских выборах в Болгарии победу одержала пророссийская политическая сила "Прогрессивная Болгария", которая сформировала однопартийное большинство, получив более 44% голосов и более 130 мандатов.

Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
