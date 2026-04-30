У парламенті Болгарії хочуть розірвати 10-річну безпекову угоду з Україною

18:02 30.04.2026 Чт
Проросійські сили йдуть ва-банк. Чи вистачить їм голосів у парламенті, щоб анулювати домовленості з Києвом?
aimg Марія Науменко
Фото: парламент Болгарії (Getty Images)

У Болгарії проросійська партія "Відродження" внесла до парламенту проєкт резолюції про розірвання 10-річної безпекової угоди з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.

Ініціативу озвучив депутат Петар Петров, який заявив, що угода була укладена без схвалення парламенту, що викликає занепокоєння щодо її легітимності та довгострокових наслідків.

За його словами, проєкт резолюції зобов’яже Раду міністрів, яка діє від імені Національних зборів, розірвати угоду, підписану тимчасовим урядом.

Паралельно партія подала ще один проєкт резолюції - про відкликання згоди Болгарії на державні гарантії у розмірі 1,2 млрд євро, які пов’язані з механізмом ЄС для підтримки України.

У "Відродженні" вважають, що схема повернення коштів створює фінансові ризики для Болгарії без чітких гарантій відшкодування.

"Ми вважаємо, що ці гроші повинні йти насамперед на потреби болгарських громадян", - наголосив Петров.

Він пояснив позицію партії економічною ситуацією в країні, зокрема інфляцією, зростанням цін і бюджетним дефіцитом.

Очікується, що проєкти резолюцій тепер пройдуть парламентську процедуру, де їх обговорюватимуть депутати в рамках законодавчого процесу.

Зазначимо, що партія "Відродження" представлена в парламенті лише 13 мандатами і пройшла до нього з мінімальним результатом, тож її ініціативи навряд чи отримають підтримку більшості.

Нагадуємо, на останніх парламентських виборах у Болгарії перемогу здобула проросійська політична сила "Прогресивна Болгарія", яка сформувала однопартійну більшість, отримавши понад 44% голосів і більш як 130 мандатів.

