Болгарский "Орбан" получает однопартийное большинство в парламенте

12:43 20.04.2026 Пн
2 мин
Сколько голосов получит партия Румена Радева?
aimg Константин Широкун
Болгарский "Орбан" получает однопартийное большинство в парламенте

По результатам выборов в Болгарии пророссийская партия "Прогрессивная Болгария" и ее лидер Румен Радев получают однопартийное большинство в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.Bg.

Отмечается, что по состоянию на 11:00 Центральная избирательная комиссия Болгарии обработала 96,41 процента протоколов выборов. Результаты показывают, что "Прогрессивная Болгария" одержала убедительную победу на выборах, набрав 44,7% голосов.

Партия ГЕРБ занимает второе место с результатом в 13,4%. На третьем месте оказался блок "ПП-ДБ", набравший 12,8% голосов. ДПС занимает четвертую позицию, и набирает 6,6% голосов. "Видродження" также получит места в новом парламенте, партия набрала 4,3 процента голосов избирателей.

Таким образом, "Прогрессивная Болгария" формирует однопартийное большинство, ведь предварительно получает 131 мандат, а для большинства ей нужен 121 голос. В свою очередь, ГЕРБ и коалиция "ПП-ДБ" будут иметь по 39 мандатов, а ДПС и "Возрождение" - 18 и 13 мест соответственно.

Выборы в Болгарии

Отметим, что голосование 19 апреля стало восьмыми выборами в Болгарии, начиная с 2021 года. Граждане выбирали 240 депутатов в 31 многомандатном избирательном округе. Избирательный процесс организовывало временное правительство во главе с Андреем Гуровым.

Официальные результаты определят состав нового парламента, который будет отвечать за формирование правительства и принятие государственного бюджета.

Как ранее писало РБК-Украина, лидером симпатий стал Румен Радев, которого из-за его риторики и приверженности к контактам с Кремлем часто сравнивают с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Его потенциальное влияние на правительство может создать дополнительные препятствия для поддержки Украины в рамках ЕС и НАТО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
