Болгарский "Орбан" получает однопартийное большинство в парламенте
По результатам выборов в Болгарии пророссийская партия "Прогрессивная Болгария" и ее лидер Румен Радев получают однопартийное большинство в парламенте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.Bg.
Отмечается, что по состоянию на 11:00 Центральная избирательная комиссия Болгарии обработала 96,41 процента протоколов выборов. Результаты показывают, что "Прогрессивная Болгария" одержала убедительную победу на выборах, набрав 44,7% голосов.
Партия ГЕРБ занимает второе место с результатом в 13,4%. На третьем месте оказался блок "ПП-ДБ", набравший 12,8% голосов. ДПС занимает четвертую позицию, и набирает 6,6% голосов. "Видродження" также получит места в новом парламенте, партия набрала 4,3 процента голосов избирателей.
Таким образом, "Прогрессивная Болгария" формирует однопартийное большинство, ведь предварительно получает 131 мандат, а для большинства ей нужен 121 голос. В свою очередь, ГЕРБ и коалиция "ПП-ДБ" будут иметь по 39 мандатов, а ДПС и "Возрождение" - 18 и 13 мест соответственно.
Отметим, что голосование 19 апреля стало восьмыми выборами в Болгарии, начиная с 2021 года. Граждане выбирали 240 депутатов в 31 многомандатном избирательном округе. Избирательный процесс организовывало временное правительство во главе с Андреем Гуровым.
Официальные результаты определят состав нового парламента, который будет отвечать за формирование правительства и принятие государственного бюджета.
Как ранее писало РБК-Украина, лидером симпатий стал Румен Радев, которого из-за его риторики и приверженности к контактам с Кремлем часто сравнивают с венгерским премьером Виктором Орбаном.
Его потенциальное влияние на правительство может создать дополнительные препятствия для поддержки Украины в рамках ЕС и НАТО.