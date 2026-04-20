Болгарский "Орбан" получает однопартийное большинство в парламенте

По результатам выборов в Болгарии пророссийская партия "Прогрессивная Болгария" и ее лидер Румен Радев получают однопартийное большинство в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.Bg .

Отмечается, что по состоянию на 11:00 Центральная избирательная комиссия Болгарии обработала 96,41 процента протоколов выборов. Результаты показывают, что "Прогрессивная Болгария" одержала убедительную победу на выборах, набрав 44,7% голосов.

Партия ГЕРБ занимает второе место с результатом в 13,4%. На третьем месте оказался блок "ПП-ДБ", набравший 12,8% голосов. ДПС занимает четвертую позицию, и набирает 6,6% голосов. "Видродження" также получит места в новом парламенте, партия набрала 4,3 процента голосов избирателей.

Таким образом, "Прогрессивная Болгария" формирует однопартийное большинство, ведь предварительно получает 131 мандат, а для большинства ей нужен 121 голос. В свою очередь, ГЕРБ и коалиция "ПП-ДБ" будут иметь по 39 мандатов, а ДПС и "Возрождение" - 18 и 13 мест соответственно.

Отметим, что голосование 19 апреля стало восьмыми выборами в Болгарии, начиная с 2021 года. Граждане выбирали 240 депутатов в 31 многомандатном избирательном округе. Избирательный процесс организовывало временное правительство во главе с Андреем Гуровым.

Официальные результаты определят состав нового парламента, который будет отвечать за формирование правительства и принятие государственного бюджета.