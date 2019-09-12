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Цемах не буде наймати адвоката через позицію Нідерландів

Новини » Суспільство    12.09.2019 - 19:07
Цемах не буде наймати адвоката через позицію Нідерландів
Фото: Володимир Цемах (УНІАН)

Цемах повернувся на окупований Донбас

Підозрюваний у причетності до катастрофи MH17 Володимир Цемах, якого видали Росії в рамках обміну полоненими, не збирається наймати адвоката через позицію Нідерландів. Про це заявила його дочка Марія Левченко-Цемах, передає "Настоящее время".

За її словами, Цемах вже дав свідчення "всім сторонам", які від нього хотіли отримати. Вона також заявила, що він досі перебуває в статусі свідка, і сім'я не буде наймати адвоката.

"Адвоката наймати ми не будемо. Навіщо нам адвокат, у зв'язку з чим? Адвоката наймають, коли людину у чомусь підозрюють, обвинувачують, і вона може бути винно. Батькові наймати адвоката нема чого. Всі, хто хотів, від батька показання отримали. Все, що ми хотіли сказати, ми сказали. Ніхто ні від кого не ховається, йому нічого приховувати", - додала вона.

Дочка Цемаха підкреслила, що його допитували слідчі з Нідерландів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Цемах повертається в Україну після обміну. В даному випадку слід уточнити, що він все-таки повернувся на окуповану частину Донецької області, звідки влітку його вивезла Служба безпеки України.

Сьогодні також стало відомо, що на зустрічі послів країн Євросоюзу Нідерланди підняли питання звільнення Цемаха в обмін на українських полонених і політв'язнів.

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