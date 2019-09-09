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У ПАРЄ закликали Росію співпрацювати щодо допиту Цемаха

Новини » Політика    09.09.2019 - 21:29
У ПАРЄ закликали Росію співпрацювати щодо допиту Цемаха
Фото: Володимир Цемах (facebook.com/lunkovaalyona)

Росія зобов'язана надати Цемаха для допиту

У Парламентській асамблеї Ради Європи вважають, що Росія зобов'язана надати Володимира Цемаха для допиту в рамках розслідування справи про катастрофу літака рейсу МН17 на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба ПАРЄ.

За словами голови комітету з правових питань та прав людини ПАРЄ Сунни Аверсдоттир, Цемах повинен залишатися доступним для нідерландських органів, які проводять розслідування.

"Той факт, що Україна дозволила пану Цемаху поїхати в Росію не означає, що йому більше не потрібно співпрацювати в розслідуванні цієї жахливої події. Росія є державою-членом Ради Європи і як така юридично зобов'язана боротися з безкарністю", - заявила Аверсдоттир.

Також глава комітету ПАРЄ заявила, що на початку жовтня буде дана оцінка розслідування.

"Комітет, який я очолюю, призначить доповідача, який повинен оцінити прогрес, досягнутий у розслідуванні цієї трагедії, та притягнення до відповідальності винних", - сказала Аверсдоттир.

Раніше повідомлялося, що Голландія звернулася з проханням до Росії, щоб та видала їм Цемаха для допиту. Знаходження Цемаха в Росії не повинно завадить судового процесу, який розпочнеться 9 березня 2020.

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