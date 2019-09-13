Підозрюваний по справі MH17 Цемах повернувся в ОРДО

Фото: Володимир Цемах (УНІАН)

Повернення Цемаха на окуповану територію підтвердила його донька

Звільнений в рамках обміну полоненими колишній бойовик "ДНР" та підозрюваний у справі рейсу MH17 Володимир Цемах повернувся на тимчасово окуповану територію Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар дочки екс-бойовика Марії Цемах для "Інтерфакс-Україна".

Як повідомила дочка Цемаха, колишній "начальник ППО "ДНР", який є підозрюваним у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 в 2014 році, повернувся на тимчасово непідконтрольну Україні територію Донецької області.

"Так, ми повернулись. Батько вдома", - заявила вона.

Нагадаємо, у середу, 11 вересня, з'явилася інформація про те, що екс-бойовик "ДНР" Володимир Цемах повертається з Росії на окуповану територію Донецької області після обміну полоненими. Про повернення Цемаха повідомила його дочка на своїй сторінці в соцмережі.

Також дочка Цемаха повідомляла, що виданий Росії екс-бойовик не найматиме адвоката через позицію Нідерландів по справі катастрофи рейсу MH17. За її словами, Цемах вже дав свідчення "всім сторонам", які від нього хотіли їх отримати.

Додамо, що на зустрічі послів країн Євросоюзу Нідерланди підняли питання звільнення Цемаха в обмін на українських полонених і політв'язнів.