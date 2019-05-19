ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міноборони Естонії підозрює РФ в підготовці до збройного конфлікту

Новини » Політика    19.05.2019 - 01:25
Міноборони Естонії підозрює РФ в підготовці до збройного конфлікту
Фото: Юрі Луйк (Sander Ilvest / Postimees)

Росія, зі спостереження естонських військових, посилила озброєння на західному напрямку

Глава Міністерства оборони Естонії Юрі Луйк попередив, що Росія, можливо, готується до збройного конфлікту на західному напрямку. Як інформує РБК-Україна, про це Луйк сказав в Талліні на конференції пам'яті колишнього президента Леннарта Мері, передає Postimees.

Він зазначив, що Росія посилила свою військову міць в Західному військовому окрузі, сподіваючись на послаблення НАТО в найближчі роки. Зокрема, РФ розмістила сім нових військових полків та дислокувала їх менш ніж за 50 км від державного кордону.

"Це свідчить про те, що збройні сили Росії можуть готуватися до збройного конфлікту в західному напрямку", - сказав він.

Міністр оборони також упевнений, що "Росія веде відновлення свого глобального військового охоплення, втраченого в останні роки існування СРСР".

Луйк також заявив, що шокований рішенням міністрів закордонних справ країн Ради Європи про відновлення РФ права голосу в організації.

"Це слизький шлях. Я чекаю, що незабаром до порядку денного наступним може бути винесено питання про скасування санкцій Європейського союзу щодо Росії. Ми робимо ту ж саму помилку, яку зробили після російсько-грузинської війни", - додав він.

Нагадаємо, ще 20 лютого 2019 глава відділу з оборонних інвестицій відомства Естонії Кусті Сальм заявив, що Міністерство оборони Естонії веде підготовку до війни.

Глава МЗС Литви виступив проти повернення Росії в ПАРЄ У РФ відреагували на заяви Естонії про окупацію частини території
Новини України Збройні сили УкраїниРосійська ФедераціяЭстония
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся