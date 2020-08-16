До Мінська зганяють бюджетників на мітинг на підтримку Лукашенка, - ЗМІ

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Помічені колони автобусів, що прямують в Мінськ

У неділю, 16 серпня, в столицю Білорусі Мінськ зганяють працівників, чиновників і силовиків для підтримки президента Олександра Лукашенка. Бюджетникам погрожують звільненням у разі відмови їхати на демонстрації.

Про це повідомляє видання TUT.by з посиланням на повідомлення своїх читачів.

Деяким вдається відмовитися за тими чи іншими причинами, а деяким - ні, тому що загрожують звільненням, втратою місця в гуртожитку. Люди побоюються, що можуть бути провокації, причому деякі з запрошених на мітинг вважають, що вони можливі з боку влади.

Повідомлення про примус поїхати на мітинг за Олександра Лукашенка прийшли від працівників десятка великих підприємств в Білорусі. Крім того, зганяють на мітинг також держслужбовців, військових, яких просять прийти у цивільному одязі. Подібні пропозиції також надійшли працівникам сільського господарства, вчителям, вихователям, працівникам ДержЗМІ багатьом іншим.

"Багато пишуть, що поїдуть на мітинг через погрози звільнення. Повідомлення та спонукання до приїзду до Мінська приходять з різних областей, районів, міст, сіл. Люди висловлюють невдоволення не тільки тим, що їх змушують бути на мітингу, а також погрожують звільненням і неприємностями на роботі, але і тим, що з регіонів потрібно рано виїжджати, щоб бути в столиці означений час", - йдеться в повідомленні.

У Мінську також закрили центральну станцію метро "Площа Леніна".

Також була помічена колона автобусів на брестській трасі, яка прямує у бік Мінська.

Можливі мітинги в Бресті

За повідомленням видання "Белсат", 16 серпня спецпоїздом держслужбовців везуть в Брест на мітинг на захист Лукашенко. Наголошується, що таких близько 2000 осіб. Їх пустили в поїзд за списками та без квитків.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників з Вітебська в Гродно: за його словами, спостерігати за тим, що відбувається на цих територіях спокійно не можна.

Також РБК-Україна писало, що Лукашенко доручив не допустити ланцюга солідарності від Вільнюса до Києва.