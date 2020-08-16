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Штаб Тіхановської хоче переговорів про відставку Лукашенко

Мінськ, Неділя 16 серпня 2020 13:15
Штаб Тіхановської хоче переговорів про відставку Лукашенко
Фото: Світлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Максим Зайченко

В штабі з надією дивляться на мирні акції на вулицях міст Білорусі

Штаб екс-кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської заявив, що готовий на переговори з владою про те, як і коли президент Олександр Лукашенко піде з посади.

Про це повідомляють "РИА Новости".

Тіхановська, яка знаходиться зараз в Литві, ініціювала створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади, підкресливши, що готова до діалогу.

"Ми готові говорити з владою про те, як і коли Лукашенко піде з поста глави держави", - йдеться у повідомленні штабу.

Також у штабі відзначають, що з надією дивляться на мирні акції на вулицях міст Білорусі, відзначаючи, що жахи жорстокого розгону силовиками учасників протестів "ніколи не повинні повторитися".

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