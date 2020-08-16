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У центрі Мінська організували провладний мітинг

Мінськ, Неділя 16 серпня 2020 12:56
У центрі Мінська організували провладний мітинг
Фото: мітинг у Мінську (TUT.by)
Автор: Максим Зайченко

До Мінську приїхали автобуси та потяги з демонстрантами

У неділю, 16 серпня, в центрі Мінська збираються демонстранти, які будуть підтримувати нинішню владу в Білорусі. Близько 12:00 дня люди почали йти у бік площі Незалежності.

Про це повідомляє TUT.by.

Як наголошується, частина демонстрантів прибули автобусами - їх вивантажили біля палацу культури залізничників, де також вручили червоно-зелені прапори країни.

Друга частина учасників провладного мітингу приїхала поїздом з Бреста. Мало хто з демонстрантів погоджується спілкуватися з пресою.

Люди не кажуть, з якою метою приїхали, але одна з жінок уточнила, що "ніхто не змушував приїжджати".

"Привезені з регіонів учасники мітингу на підтримку Лукашенка скандують "За бацьку". Організовані групи по 30-40 осіб продовжують підвозити до площі. Їх не обшукують на вході, хоча одинаків перевіряють досить ретельно", - зазначає видання.

Журналістам також вдалося поспілкуватися з людьми, які прийшли на провладний мітинг.

Як повідомляло РБК-Україна, у Мінську сьогодні одночасно пройдуть два мітинги: при цьому в підтримку Лукашенка зганяють бюджетників під загрозою звільнення.

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