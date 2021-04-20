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Парламентарі Литви та Польщі дадуть оцінку подіям на Донбасі у ході візиту

Новость на русском → Донбас, Вівторок 20 квітня 2021 17:30
Парламентарі Литви та Польщі дадуть оцінку подіям на Донбасі у ході візиту Фото: парламентарії Литви і Польщі дадуть оцінку подіям на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук разом з парламентаріями Польщі та Литви здійснить робочу поїздку на Донбас. Це відбудеться 21 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Верховної ради.

Участь у візиті приймуть віце-маршал Сейму Польщі Малгожата Госєвська та віце-спікер Сейму Литви Паулюс Саударґас.

"Європейські посадовці зможуть на власні очі побачити та дати оцінку ситуації на сході України, обговорити питання безпекового співробітництва і протидії російській агресії", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, з'явилися нові супутникові знімки, які свідчать про те, що Росія стягує війська до кордонів України. На них зображені літаки і танки, і їх набагато більше, ніж очікували побачити військові експерти.

Як писало РБК-Україна, раніше високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України.

Глава МВС Арсен Аваков підкреслив, що нинішня ескалація на кордоні є найбільшою загрозою з 2015 року.

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