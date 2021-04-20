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Парламентарии Литвы и Польши дадут оценку событиям на Донбассе в ходе визита

Новина українською → Донбасс, Вторник 20 апреля 2021 17:30
Парламентарии Литвы и Польши дадут оценку событиям на Донбассе в ходе визита Фото: парламентарии Литвы и Польши дадут оценку событиям на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук вместе с парламентариями Польши и Литвы осуществит рабочую поездку на Донбасс. Это произойдет 21 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.

Участие в визите примут вице-маршал Сейма Польши Малгожата Госевска и вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас.

"Европейские чиновники смогут воочию увидеть и дать оценку ситуации на востоке Украины, обсудить вопросы сотрудничества безопасности и противодействия российской агрессии", - сказано в сообщении.

Напомним, появились новые спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что Россия стягивает войска к границам Украины. На них изображены самолеты и танки, и их гораздо больше, чем ожидали увидеть военные эксперты.

Как писало РБК-Украина, ранее высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал Россию отвести войска от границы Украины.

Глава МВД Арсен Аваков подчеркнул, что нынешняя эскалация на границе является самой большой угрозой с 2015 года.

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