Аваков про стягування російських військ: найбільша загроза з 2015

Росія стягує війська до українського кордону , і це найбільша загроза з 2015 року. При цьому українська сторона готова до захисту рубежів від можливого вторгнення.

Повідомляється, що сьогодні Аваков інспектує підрозділи системи МВС на Донбасі.

"Ми розраховуємо на мирний розвиток подій, уникнути тієї ескалації, яку готують російські найманці і російські збройні сили, але одночасно - ми повністю готові захищати наші рубежі.... Інспекція проходить по всій лінії фронту - в Донецькій і Луганській області. З 2015 року - це найбільша концентрація ворожих сил біля наших кордонів. А враховуючи ту істерію та інформаційну атаку, яку проводять російські пропагандисти, можна сказати, що це найбільша загроза", - заявив Аваков.

Він також додав, що Україна вже не перший рік перебуває під тиском "російського скаженого пса".

"Ми будемо готові. Ми на своїй землі, у нас немає іншого вибору, крім як захищатися, незалежно від того, як поведуть себе іноземні політики. Ми розраховуємо на дипломатичне врегулювання, але повністю готові до оборони", - додав Аваков.