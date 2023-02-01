Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили

"Бывший грузинский президент и нынешний гражданин Украины Михеил Саакашвили - в критическом состоянии. То, что мы видим на фото и видео - это пытки гражданина Украины. За тем, как ухудшается его состояние, публично следят все. И это недопустимо! Еще раз публично призываю власть Грузии допустить меня к гражданину Украины", - написал Лубинец.

Он отметил, что уже несколько раз общался с омбудсменом Грузии и написал несколько писем Министерству юстиции, однако не получил никакого ответа.

"Требую срочно отпустить его на лечение! Также обращаюсь ко всем правозащитным институтам, чтобы срочно повлияли на власть Грузии! Украина не будет стоять в стороне, когда ее граждане находятся в таких условиях и нуждаются в неотложной помощи!". - подчеркнул омбудсмен.