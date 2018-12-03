Рада розгляне розблокування підписання бюджету-2019 у вівторок

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Парламент розгляне постанови про скасування голосувань за держбюджет та Податковий кодекс у вівторок

У вівторок Верховна рада розгляне постанови про скасування голосувань за бюджет-2019 та Податковий кодекс. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, спікер ВР закликав розглянути ці постанови у першу чергу.

"Я думаю, що всі будуть згодні, якщо ми постанови про відхилення бюджету і Податкового кодексу поставимо завтра (у вівторок, - ред.) першими питаннями. Я даю доручення апарату. Воно ніби було б зручніше в середу, але кожна година нам має вагу. Тому я прошу, щоб ми першими ж питаннями їх розглянули", - заявив Парубій.

У свою чергу перший заступник голови комітету з питань регламенту Павло Пинзеник заявив, що комітет зможе розглянути постанови у вівторок о 12:00.

"Засідання комітету заплановане завтра в перерві між пленарними засіданнями", - зазначив він.

Голова ВР наголосив, що як тільки буде рішення комітету, постанови будуть невідкладно включені до порядку денного.

Нагадаємо, парламент 23 листопада о шостій ранку схвалив у другому читанні законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік. Документ у другому читанні в цілому підтримали 240 нардепів.

Рада 23 листопада вночі також схвалила в другому читанні законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів". Документ був прийнятий у рамках бюджетного процесу, його після багатьох провальних рейтингових голосувань у другому читанні підтримали 236 парламентарів.

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи схвалили в другому читанні законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України". Після ряду провальних голосувань за проект закону проголосували 243 нардепа.

Додамо, в першому читанні ВР прийняла проект бюджету-2019 18 жовтня.