Бюджет-2019: Рада підвищила акциз на сигарети з липня

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Парламент у рамках бюджету-2019 прийняв у другому читанні зміни до Податкового кодексу

Верховна рада 23 листопада схвалила в другому читанні законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів". Даний закон прийнятий у рамках бюджетного процесу, передає кореспондент РБК-Україна.

Фото: розгляд закону в залі (РБК-Україна, Анастасія Світлевська, Владислав Красінський)

За документ після багатьох провальних рейтингових голосувань у другому читанні проголосували 236 парламентарів.

Фото: результати голосування (РБК-Україна, Владислав Красінський)

Акцизи

Законом збільшуються з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9 відсотків. При цьому встановлюється нульова ставка акцизного податку на спирт етиловий, що використовується для виробництва харчового оцту, парфюмерно-косметичної продукції та продукції технічного призначення.

При цьому для забезпечення контролю за цільовим використанням спирту планується встановити перелік вимог до підприємств, які отримують спирт за нульовою ставкою акцизного податку, і передбачити, що такі підприємства повинні бути обладнані витратомірами отриманого спирту і витратомірами обсягу виробленої продукції, інформація з яких щодня передається до контролюючих органів.

Крім того, встановлюється, що норми про зміни в адмініструванні акцизного податку пального і спирту набувають чинності з 1 липня 2019 року, а відповідальність за порушення зазначених норм - з 1 жовтня 2019 року.

Документом пропонується підвищити з 1 січня 2019 року ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) стаціонарними джерелами з 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну і передбачити поетапне підвищення ставки до рівня 25 грн/тонну у 2022 році (щорічне підвищення на 5 грн/тонну).

Також передбачається встановити, що з 1 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року (включно) до ставки рентної плати за користування надрами для видобування залізної руди застосовується коефіцієнт, що дорівнює 1,1.

Збільшуються ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 50%.

Крім того, у проекті закону пропонується підвищити контроль за обігом пального. Для цього планується відображати в Системі електронного адміністрування реалізації палива (СЕАРП, - ред.) фактичний рух палива в розрізі місць зберігання (на даний час облік здійснюється у розрізі суб'єктів господарювання).

Вартість безподаткових посилок

Також документом пропонується знизити поріг безподаткових пересилань для фізичних осіб з 150 до 100 євро.

Згідно з проектом, передбачається оподатковувати податком на додану вартість (ПДВ) ввезення в Україну товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізособи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або у одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях.

"Для застосування зазначеної норми пропонується встановити перехідний період з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, протягом якого, в першому півріччі 2019 року податком на додану вартість будуть обкладатися товари, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро", - йдеться у пояснювальній записці до закону.

Також передбачено визнати податковими агентами операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників, які будуть здійснювати нарахування та сплату податкових зобов'язань з ПДВ у бюджет.

Спірні поправки до закону

Після понад десятку провальних голосувань за правку щодо оподаткування ввезення електромобілів Рада все ж таки включила цю норму до Податкового кодексу. Вона передбачає, що тимчасово, до 2022 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Нагадаємо, нардепи раніше в четвер підтримали у другому читанні законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України". Документ після ряду провальних голосувань підтримали 243 нардепи.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 жовтня Рада провалила закон про зміни до Податкового кодексу, якими пропонувалося підвищити акциз на алкоголь і сигарети на 9% з січня 2019 року.

Пізніше, 8 листопада, нардепи прийняли за основу в першому читанні законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів". Проект після низки невдалих голосувань підтримали 233 нардепа.

Додамо також, 18 жовтня ВР схвалила за основу і в цілому проект постанови №9000-П про висновки і пропозиції до проекту держбюджету на 2019 рік. Таким чином нардепи прийняли за основу бюджет-2019.