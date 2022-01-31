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Естонія закликала Німеччину надати Україні зброю

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Берлін, Понеділок 31 січня 2022 11:46
Естонія закликала Німеччину надати Україні зброю Фото: прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас
Автор: Марія Кучерявець

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала Німеччину дослухатися до українців. Та заявила про необхідність надати Україні зброю на тлі загрози російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в інтерв'ю BILD.

"Ми закликаємо наших німецьких партнерів дослухатися до думки українців. Україна звернулася по допомогу. Країні потрібна допомога у самообороні від агресора", - зазначила Каллас.

За її словами, наразі немає жодних ознак того, що РФ може послабити напруженість.

"Ми вітаємо всі зусилля щодо надання Україні будь-якої можливої ​​допомоги. Адже ми всі згодні з тим, що Росія агресивно нагнітає ситуацію", - підкреслила Каллас.

Своєю чергою прем’єр-міністр Естонії аявила, що кожна країна має право визначати свою роль, і "Естонія вітає всі зусилля щодо надання Україні будь-якої можливої допомоги".

Нагадаємо, Естонія нещодавно заявила про готовність передати Україні 122-міліметрові гармати Д-30, але необхідний був дозвіл інших держав - Німеччини як виробника і Фінляндії як попереднього власника.

При цьому у Німеччині виступають проти відправки артилерії в Україну.

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