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Рада призначила Кулебу главою МЗС замість Пристайка

Новини » Політика     04.03.2020 - 20:00
Рада призначила Кулебу главою МЗС замість Пристайка
Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)

В уряді Гончарука Кулеба займав посаду віце-прем'єра з питань євроінтеграції

Верховна рада України призначила міністром закордонних справ Дмитра Кулебу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його призначення проголосували 288 парламентаріїв.

Так, Кулеба в уряді Олексія Гончарука займав посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції.

Як писало РБК-Україна з посиланням на своє джерело, під час позачергового засідання Верховної ради народні депутати планували призначити чотирьох міністрів і створити посаду віце-прем'єра з питань промисловості. За словами співрозмовника агентства, депутати планували звільнити міністра закордонних справ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко обійме посаду віце-прем'єра з євроінтеграції в новому Кабміні, про що РБК-Україна повідомило джерело в керівництві "Слуги народу".

За даними джерела, міністром закордонних справ стане Дмитро Кулеба.

Так, парламент раніше відправив у відставку Кабінет міністрів на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Варто відзначити, на початку лютого Вадим Пристайко заявляв, що не бачить ніяких підстав для свого звільнення з посади міністра. Він підкреслював, що не обговорював питання своєї відставки з президентом Володимиром Зеленським.

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Новини України МЗСДмитро КулебаВерховна Рада
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