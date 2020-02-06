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Пристайко відреагував на розмови щодо його відставки

Новини » Політика     06.02.2020 - 19:07
Пристайко відреагував на розмови щодо його відставки
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко наразі не бачить жодних підстав для його звільнення

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на інформацію про розмови в Офісі президента щодо його можливої відставки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу Пристайка на сторінці МЗС у Facebook.

За словами глави українського зовнішньополітичного відомства, наразі він не бачить жодних підстав для свого звільнення з посади міністра. Він додав, що також не обговорював питання своєї відставки з президентом Володимиром Зеленським.

"Щодо моєї можливої відставки, я - професійний дипломат, я був у різних країнах, працював, змінював роботу. І моя домовленість із президентом Зеленським була від самого початку, що ми працюємо доти, доки я можу бути корисний. Розмови про те, що хтось десь щось хоче змінити, я вважаю, що вони на сьогодні не мають жодних підстав.. Принаймні, я і президент про це не говорили", - пояснив Пристайко.

#НАЖИВО: Спільна пресконференція Міністра закордонних справ Вадима Пристайка з Міністром закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофодом.

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 6 лютого 2020 р.

Зазначимо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Офісі президента розглядають можливість звільнення Пристайка з посади міністра закордонних справ. Джерела в ОП заявляли, що глава МЗС зіпсував відносини майже з усіма в команді президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 лютого український парламент підтримав звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад та територій України. Звільнення Бабак з посади міністра підтримали 266 народних депутатів.

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