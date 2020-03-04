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Пристайко може залишитися в новому Кабміні, але на новій посаді

Новини » Політика     04.03.2020 - 16:08
Пристайко може залишитися в новому Кабміні, але на новій посаді
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко може обійняти посаду віце-прем'єра з євроінтеграції

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко займе посаду віце-прем'єра з євроінтеграції в новому Кабміні. Про це повідомило РБК-Україна джерело в керівництві "Слуги народу".

За даними джерела, міністром закордонних справ буде Дмитро Кулеба.

"Міністром закордонних справ буде пан Кулеба, а з питань європейської інтеграції буде Вадим Пристайко", - повідомило джерело.

РБК-Україна писало, що станом на 4 березня ще кілька кандидатів у новий Кабінет міністрів подали декларації. Зокрема, опубліковані декларації Сергія Бессараба (Міністерство у справах ветеранів), Олексія Чернишова (Міністерство розвитку громад і територій), Олега Немчинова (міністр Кабінету міністрів), Іллі Ємця (Міністерство охорони здоров'я) та Ігоря Уманського (Міністерство фінансів).

Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура анонсував, що на засіданні фракції "Слуги народу" розглядали питання звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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