RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Парламент Молдовы одобрил новую Стратегию национальной безопасности

Фото: парламент Молдовы одобрил Стратегию национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Парламент Республики Молдова одобрил проект постановления об утверждении Стратегии национальной безопасности. Это первый подобный документ с 2011 года, его поддержали 59 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Стратегия была инициирована президентом Молдовы Майей Санду. Документ призван "повысить способность государства предотвращать и противодействовать реализации рисков национальной безопасности, а также обеспечить процесс европейской интеграции и сотрудничества с государствами-партнерами".

Среди задач по повышению безопасности указаны три ключевые цели:

  • защита независимости и суверенитета Молдовы и обеспечение безопасности всех граждан;
  • создание сильного государства, которое уважают;
  • присоединение к Европейскому Союзу, где гарантируется мир.

Для достижения этих целей, стратегия предусматривает следующие направления и меры:

  • укрепление сектора обороны и безопасности;
  • прогресс в деле мирного воссоединения страны;
  • развитие безопасного партнерства с наиболее развитыми и процветающими демократическими странами мира;
  • усиление борьбы с коррупцией и создание мощных институтов для обеспечения применения закона;
  • борьба с дезинформацией;
  • вклад в региональную и международную безопасность, в том числе путем участия в международных миротворческих миссиях.

На сайте президента Майи Санду отмечается, что стратегия нацбезопасности Молдовы будет действовать шесть лет и станет основой для других инициатив в этой сфере.

"Документ определяет основные угрозы и предлагает решения для эффективного противодействия им. Сегодня мы имеем две основные угрозы национальной безопасности: агрессивная политика Российской Федерации против нашей страны и против мира в целом, а также укоренившаяся коррупция в Молдове", - отметила Санду.

Влияние России на ситуацию в Молдове

На протяжении года пророссийская партия "Шор" в Молдове организовывала протесты с целью свергнуть действующее правительство и требовала импичмента президента Майи Санду. В июне 2023 года Конституционный суд Молдовы запретил деятельность политсилы.

По данным Института изучения войны, Россия пытается расшатать ситуацию в Молдове. Цель Кремля - отвлечь международное внимание от войны в Украине.

В октябре 2023 года в Молдове заблокировали доступ к 22 пропагандистским телеканалам РФ.

В то же время на днях Майя Санду не исключила, что Молдова и Россия могут улучшить отношения, даже если при власти в Кремле будет находиться диктатор Владимир Путин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваМайя Санду