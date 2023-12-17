Парламент Молдовы одобрил новую Стратегию национальной безопасности

Парламент Республики Молдова одобрил проект постановления об утверждении Стратегии национальной безопасности. Это первый подобный документ с 2011 года, его поддержали 59 депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.
Стратегия была инициирована президентом Молдовы Майей Санду. Документ призван "повысить способность государства предотвращать и противодействовать реализации рисков национальной безопасности, а также обеспечить процесс европейской интеграции и сотрудничества с государствами-партнерами".
Среди задач по повышению безопасности указаны три ключевые цели:
Для достижения этих целей, стратегия предусматривает следующие направления и меры:
На сайте президента Майи Санду отмечается, что стратегия нацбезопасности Молдовы будет действовать шесть лет и станет основой для других инициатив в этой сфере.
"Документ определяет основные угрозы и предлагает решения для эффективного противодействия им. Сегодня мы имеем две основные угрозы национальной безопасности: агрессивная политика Российской Федерации против нашей страны и против мира в целом, а также укоренившаяся коррупция в Молдове", - отметила Санду.
На протяжении года пророссийская партия "Шор" в Молдове организовывала протесты с целью свергнуть действующее правительство и требовала импичмента президента Майи Санду. В июне 2023 года Конституционный суд Молдовы запретил деятельность политсилы.
По данным Института изучения войны, Россия пытается расшатать ситуацию в Молдове. Цель Кремля - отвлечь международное внимание от войны в Украине.
В октябре 2023 года в Молдове заблокировали доступ к 22 пропагандистским телеканалам РФ.
В то же время на днях Майя Санду не исключила, что Молдова и Россия могут улучшить отношения, даже если при власти в Кремле будет находиться диктатор Владимир Путин.
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