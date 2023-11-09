Йеменские боевики сбили военный беспилотник США, - BBC
Йеменские повстанцы хуситы, которых поддерживает Иран, сбили американский военный беспилотник MQ-9.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По словам официального представителя США, дрон был сбит у побережья Йемена силами хуситов.
Военный представитель движения повстанцев в Йемене подтверждает информацию о поражении американского БПЛА.
Штаты готовятся к эскалации на Ближнем Востоке
Инцидент произошел на фоне "состояния готовности" Вашингтона к возможным активным действиям прокси сил и группировок, которые поддерживаются Ираном, на Ближнем Востоке, во время военной операции Израиля против боевиков организации ХАМАС в Секторе Газа.
В октябре американский военный корабль перехватил крылатые ракеты и несколько беспилотников, которые были запущены хуситами из Йемена в сторону Израиля.
Штаты из-за региональной напряженности в связи с войной в Израиле перебросили на Ближний Востоке свои силы, в частности авианосцы, морскую пехоту, и направили корабли с войсками в Красное море, которое находится между Йеменом и Израилем.
Напомним, что йеменские повстанцы-хуситы с 2014 года ведут затяжную гражданскую войну с официальным правительством страны, которое поддерживают соперники Тегерана.
Атаки на американские военные базы и удар в ответ
Вчера, 8 ноября, в США заявили о нанесении ударов по объекту на востоке Сирии, который использовался иранским Корпусом стражей исламской революции и связанными с ним группировками.
По словам представителя Пентагона, такие удары стали ответом на нападения на силы США в Ираке и Сирии.
В конце октября в Минобороны Штатов заявили, что военные базы США в Ираке и Сирии атаковали более 20 раз. Удары произошли из-за войны Израиля с боевиками ХАМАС, что вызвало рост напряженности на Ближнем Востоке. Иран поддерживает ХАМАС и так отвечает на военную помощь США в Израиль.
Добавим, что по данным аналитиков Института изучения войны (ISW) от 7 ноября, иранские прокси уже почти 40 раз атаковали базы США на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что США запускают беспилотники над Сектором Газа для поиска заложников, захваченных боевиками ХАМАС.
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