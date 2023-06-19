В Молдове признали неконституционной партию "Шор". Ее лидер причастен к попытке переворота

Конституционный суд Молдовы сегодня, 19 июня, признал, что пророссийская партия "Шор" является неконституционной. Это решение невозможно обжаловать в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Молдовы Майи Санду .

"Это решение, которого общество ждало именно потому, что молдаване ценят и хотят жить в демократическом, правовом государстве, где преступные организации не защищают, а лишают возможности захватить страну", - говорится в заявлении.

Санду добавила, что политическая партия "Шор" была создана на коррупции и ради коррупции, она опасна для конституционного строя и безопасности государства.

Члены Конституционного суда Молдовы заявили, что партия "Шор" имела цели, направленные против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан добавил, что партия "Шор" неоднократно нарушала законы.

"Она пользовалась финансовой поддержкой спецслужб другой страны и хотела дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы уйти от проевропейского курса", - заявил глава правительства .

Что известно о партии "Шор"

В марте председатель молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что пророссийская партия "Шор" организует попытку дестабилизации ситуации в Молдове.

"Целью этих действий является свержение конституционного строя, смена легитимной власти в Кишиневе, чтобы передать нашу страну в распоряжение России, остановить процесс европейской интеграции, а также для того, чтобы Россия могла использовать Молдову в войне против Украины", - говорил тогда Гросу.

Полиция Молдовы ранее сообщала о причастности российских спецслужб к организации митингов в стране. Некоторых участников сети, планировавшей дестабилизировать ситуацию в Молдове, задержали.

В апреле Апелляционная палата Кишинева заочно приговорила лидера пророссийской партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы. Он находится на территории Израиля, а ЕС и США ввели против него санкции за причастность к возможному перевороту в Молдове.