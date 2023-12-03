Россия пытается снова посеять раздор в Молдове: ISW рассказал, как именно

Россия пытается снова расшатать ситуацию в Молдове, чтобы посеять раздор. Цель Кремля - отвлечь международное внимание от войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров 30 ноября пригрозил Молдове "повторением судьбы Украины". Лавров заявил, что Запад якобы хочет использовать Молдову в так называемой "гибридной войне" против Кремля.

"Угроза Лаврова, возможно, дала смелость некоторым пророссийским игрокам попытаться посеять политическую нестабильность и раскол в Молдове", - говорится в отчете ISW.

Эксперты добавили, что после заявлений Лаврова пророссийский глава молдовской Гагаузии Евгения Гуцул обвинила "Молдовагаз" в блокировании газоснабжения от турецкого поставщика. Сотрудничество региональное правительство одобрило вне государственных контрактов.

Пророссийская чиновница утверждает, что "Молдовагаз" продает газ по более высокой цене, чем турецкий поставщик. При этом глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что у компании нет физической или юридической возможности блокировать поставки газа в Гагаузию. Компания не получила необходимую документацию для переключения поставщиков.

Также ISW напоминает, что президент Молдовы Майя Санду 13 ноября отклонила просьбу Гуцул получить место в Кабинете министров, поскольку та является членом запрещенной пророссийской партии "Шор". Эту политическую силу РФ была использована для расшатывания ситуации в Молдове, пока Конституционный суд не запретил ее.

"Россия провела вероятную кампанию по дестабилизации Молдовы в начале 2023 года, и Россия может попытаться восстановить эти усилия, чтобы отвлечь международное сообщество от войны в Украине", - считают аналитики.

Влияние РФ на Молдову

Напомним, ранее пророссийская партия "Шор" в Молдове организовывала протесты с целью свергнуть действующее правительство и потребовала импичмента президента Майи Санду. В июне 2023 года Конституционный суд Молдовы запретил деятельность "Шор".

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия подкупает избирателей на местных выборах, прошедших в ноябре.

Кроме того, Кишинев пытается бороться с российской пропагандой. В октябре 2023 года в Молдове заблокировали доступ к 22 пропагандистским телеканалам РФ.