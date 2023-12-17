Парламент Молдови схвалив нову Стратегію національної безпеки

Парламент Республіки Молдова схвалив проєкт постанови про затвердження Стратегії національної безпеки. Це перший подібний документ із 2011 року, його підтримали 59 депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту.
Стратегія була ініційована президенткою Молдови Маєю Санду. Документ покликаний "підвищити спроможність держави запобігати і протидіяти реалізації ризиків національній безпеці, а також забезпечити процес європейської інтеграції та співробітництва з державами-партнерами".
Серед завдань із підвищення безпеки вказані три ключових цілі:
Для досягнення цих цілей, стратегія передбачає наступні напрямки і заходи:
На сайті президентки Майї Санду зазначається, що стратегія нацбезпеки Молдови буде чинною шість років і стане основою для інших ініціатив у цій сфері.
"Документ визначає основні загрози та пропонує рішення для ефективної протидії їм. Сьогодні ми маємо дві основні загрози національній безпеці: агресивна політика Російської Федерації проти нашої країни і проти миру загалом, а також вкорінена корупція у Молдові", - зазначила Санду.
Впродовж року проросійська партія "Шор" у Молдові організовувала протести з метою скинути чинний уряд і вимагала імпічменту президента Майї Санду. У червні 2023 року Конституційний суд Молдови заборонив діяльність політсили.
За даними Інституту вивчення війни, Росія намагається розхитати ситуацію у Молдові. Мета Кремля - відволікти міжнародну увагу від війни в Україні.
У жовтні 2023 року у Молдові заблокували доступ до 22 пропагандистських телеканалів РФ.
Водночас днями Майя Санду не виключила, що Молдова і Росія можуть поліпшити відносини, навіть якщо при владі у Кремлі перебуватиме диктатор Володимир Путін.
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