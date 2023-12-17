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Парламент Молдови схвалив нову Стратегію національної безпеки

Фото: парламент Молдови схвалив Стратегію національної безпеки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Парламент Республіки Молдова схвалив проєкт постанови про затвердження Стратегії національної безпеки. Це перший подібний документ із 2011 року, його підтримали 59 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту.

Стратегія була ініційована президенткою Молдови Маєю Санду. Документ покликаний "підвищити спроможність держави запобігати і протидіяти реалізації ризиків національній безпеці, а також забезпечити процес європейської інтеграції та співробітництва з державами-партнерами".

Серед завдань із підвищення безпеки вказані три ключових цілі:

  • захист незалежності та суверенітету Молдови і гарантування безпеки всіх громадян;
  • створення сильної держави, яку поважають;
  • приєднання до Європейського Союзу, де гарантується мир.

Для досягнення цих цілей, стратегія передбачає наступні напрямки і заходи: 

  • зміцнення сектору оборони та безпеки;
  • прогрес у справі мирного возз'єднання країни; 
  • розвиток безпекового партнерства з найбільш розвиненими та процвітаючими демократичними країнами світу; 
  • посилення боротьби з корупцією та створення потужних інституцій для забезпечення застосування закону; 
  • боротьба з дезінформацією;
  • внесок у регіональну та міжнародну безпеку, зокрема шляхом участі в міжнародних миротворчих місіях.

На сайті президентки Майї Санду зазначається, що стратегія нацбезпеки Молдови буде чинною шість років і стане основою для інших ініціатив у цій сфері.

"Документ визначає основні загрози та пропонує рішення для ефективної протидії їм. Сьогодні ми маємо дві основні загрози національній безпеці: агресивна політика Російської Федерації проти нашої країни і проти миру загалом, а також вкорінена корупція у Молдові", - зазначила Санду.

Вплив Росії на ситуацію в Молдові

Впродовж року проросійська партія "Шор" у Молдові організовувала протести з метою скинути чинний уряд і вимагала імпічменту президента Майї Санду. У червні 2023 року Конституційний суд Молдови заборонив діяльність політсили.

За даними Інституту вивчення війни, Росія намагається розхитати ситуацію у Молдові. Мета Кремля - відволікти міжнародну увагу від війни в Україні.

У жовтні 2023 року у Молдові заблокували доступ до 22 пропагандистських телеканалів РФ.

Водночас днями Майя Санду не виключила, що Молдова і Росія можуть поліпшити відносини, навіть якщо при владі у Кремлі перебуватиме диктатор Володимир Путін.

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МолдоваМая Санду