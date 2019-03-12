Парламент Британії відхилив угоду Мей щодо Brexit

Фото: Тереза Мей (gov.uk)

Проти угоди проголосував 391 депутат

Палата громад Британії 12 березня не підтримала новий варіант угоди щодо виходу країни з Європейського союзу. За угоду проголосували 242 депутати, проти - 391, передає ВВС.

Напередодні голосування представники Демократичної юніоністської партії Північної Ірландії відмовилися підтримати угоду. ВВС зазначає, що тільки з ними у консерваторів була можлива більшість в парламенті.

Також Євроскептики-консерватори з групи European Research Group провели свою юридичну експертизу документа і також залишилися незадоволені.

Головний радник уряду з правових питань Джеффрі Кокс заявив, що в разі ухвалення угоди "юридичний ризик залишається незмінним".

Зазначимо, що залишилося всього за 17 днів до дати офіційного виходу Британії з Євросоюзу, однак у Лондона і Брюсселя досі немає чітко обумовлених умов угоди.

Нагадаємо, раніше парламентарії від правлячої Консервативної партії закликали прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей перенести майбутнє 12 березня голосування в парламенті щодо угоди про умови виходу королівства з ЄС. У разі, якщо Мей не домовиться з ЄС, парламентарії попередили, що Мей очікує чергова нищівна поразка з різницею не менше ніж у сто голосів.

Додамо, що Мей раніше заявила, що у разі відхилення парламентом її варіанту угоди про Brexit вихід Британії з Євросоюзу може ніколи не відбутися.

Британія запропонувала Європейському союзу у разі відсутності угоди щодо виходу Британії з ЄС оформити тему гарантій прав європейських громадян, що проживають в країні, і британців, які живуть на території ЄС, у вигляді окремої угоди.