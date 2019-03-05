Британія запропонувала ЄС укласти окрему угоду щодо прав громадян

Фото: Brexit (Maxpixel.net)

Британський міністр з питань виходу Британії з ЄС Стівен Барклі написав листа головному переговірнику по темі Brexit з боку ЄС Мішелю Барньє

Великобританія запропонувала Європейському союзу в разі відсутності угоди щодо виходу Британії з ЄС (Brexit) оформити тему гарантій прав європейських громадян, що проживають в країні, і британців, які живуть на території ЄС, у вигляді окремої угоди. Про цього йдеться в листі британського міністра з питань Brexit Стівена Барклі головному переговірнику по темі Brexit з боку ЄС Мішелю Барньє, передає РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Повідомляється, що ідея Лондона полягає в тому, щоб створити гарантію взаємного дотримання прав 4,5 млн громадян ЄС в Сполученому королівстві і навпаки у випадку, якщо британський парламент відмовиться проголосувати за угоду з ЄС про умови Brexit, і 29 березня Британія покине європейське співтовариство без угоди.

Зазначимо, що реакція Брюсселя на цю пропозицію поки не відома.

Нагадаємо, раніше парламент Великобританії підтримав пропозицію прем'єр-міністра Терези Мей про додатковий час на переговори з ЄС щодо Brexit.