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Мей: завтра в парламенті Британії відбудеться голосування по Brexit

Новини » Політика    11.03.2019 - 14:56
Мей: завтра в парламенті Британії відбудеться голосування по Brexit
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Мей прийняла остаточне рішення щодо голосування по виходу Британії з ЄС

Прем'єр-міністр Тереза Мей підтвердила свій намір поставити на голосування у парламенті Британії питання Brexit (вихід Британії з ЄС, - ред.) на завтра, 12 березня. Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Зазначимо, що парламентарії від правлячої Консервативної партії закликали прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей перенести голосування 12 березня в парламенті за угодою про умови виходу королівства з ЄС. У разі, якщо Мей не домовиться з ЄС, парламентарії попередили, що Мей очікує чергова нищівна поразка з різницею не менше ніж у сто голосів.

РБК-Україна писало, Мей заявила, що у разі відхилення парламентом її варіанту угоди про Brexit вихід Британії з Євросоюзу може ніколи не відбутися.

Нагадаємо, Європейський союз дав Британії всього 48 годин, щоб подати пропозицію щодо виходу з глухого кута Brexit.

Раніше повідомлялося, що Великобританія запропонувала Європейському союзу в разі відсутності угоди виходу Британії з ЄС (Brexit) оформити тему гарантій прав європейських громадян, що проживають в країні, і британців, які живуть на території ЄС, у вигляді окремої угоди.

 

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