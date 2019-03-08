Якщо парламент не підтримає угоду, то Brexit може не відбутися, - Мей

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Голосування за угоду щодо Brexit має відбутися 12 березня

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що у разі відхилення парламентом її варіанту угоди щодо Brexit вихід Британії з Євросоюзу може ніколи не відбутися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Під час виступу перед робітниками одного з підприємств портового міста Грімсбі в п'ятницю, 8 березня, Мей закликала британський парламент підтримати її варіант угоди щодо Brexit на голосуванні, яке має відбутися 12 березня.

"Підтримайте угоду і Британія залишить Європейський союз. Відхиліть її, і ніхто не знатиме, що трапиться далі", - наголосила Мей.

За словами британського прем'єр-міністра, якщо парламент відхилить угоду, то Brexit може ніколи не відбутися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей хоче закликати Євросоюз допомогти їй вибороти підтримку в британському парламенті перед голосуванням щодо угоди про вихід Британії з Європейського союзу.

"Ми (Британія та ЄС - ред.) обоє учасники цього процесу. Вихід Британії з угодою - в інтересах Європи", - підкреслила Мей.

Додамо, Європейський союз дав Британії всього 48 годин, щоб надати пропозицію щодо виходу з глухого кута Brexit. Таке обмеження Євросоюз вирішив встановити після провалу переговорів з Британією.