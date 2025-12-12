Парламент Болгарии принял отставку правительства на фоне масштабных протестов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SeeNews .

Решение принять отставку правительства поддержали все 227 депутатов парламента, которые присутствовали во время голосования. Три партии правительственной коалиции контролировали 102 из 240 мест в парламенте.

Заявление Желякова об отставке прозвучало непосредственно перед запланированным голосованием о недоверии.

Кроме того, это произошло менее чем через 24 часа после того, как десятки тысяч людей собрались на антиправительственных и антикоррупционных митингах в Софии и других крупных городах.