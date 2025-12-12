Парламент Болгарії прийняв відставку уряду на тлі масштабних протестів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SeeNews .

Рішення прийняти відставку уряду підтримали всі 227 депутатів парламенту, які були присутні під час голосування. Три партії урядової коаліції контролювали 102 з 240 місць у парламенті.

Заява Желякова про відставку пролунала безпосередньо перед запланованим голосуванням про недовіру.

Крім того, це відбулося менш ніж через 24 години після того, як десятки тисяч людей зібралися на антиурядових і антикорупційних мітингах у Софії та інших великих містах.