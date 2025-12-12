ua en ru
Парламент Болгарії прийняв відставку уряду на тлі масштабних протестів

Болгарія, П'ятниця 12 грудня 2025 17:10
Парламент Болгарії прийняв відставку уряду на тлі масштабних протестів Фото: прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У п'ятницю, 12 грудня, парламент Болгарії прийняв відставку уряду прем'єр-міністра країни Росена Желязкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SeeNews.

Рішення прийняти відставку уряду підтримали всі 227 депутатів парламенту, які були присутні під час голосування. Три партії урядової коаліції контролювали 102 з 240 місць у парламенті.

Заява Желякова про відставку пролунала безпосередньо перед запланованим голосуванням про недовіру.

Крім того, це відбулося менш ніж через 24 години після того, як десятки тисяч людей зібралися на антиурядових і антикорупційних мітингах у Софії та інших великих містах.

Як повідомляло Reuters, ввечері у середу, 10 грудня, тисячі людей вийшли на мітинг у столиці Болгарії та десятках інших міст країни. Протести розпочиналися як незгода з параметрами першого бюджету євро - документу на 2026 рік.

Згодом незадоволення переросло на вимогу повної урядової відставки та перезапуску політичної системи. Протестувальники виступили проти уряду меншості та, як вони стверджували, його неспроможності боротися з корупцією.

Нагадаємо, 2 грудня у Бельгії після обшуків ексочільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні затримали у рамках розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу.

Також у рамках розслідування цієї справи правоохоронці допитали колишнього генерального секретаря Європейської служби зовнішніх зв'язків Стефано Санніно, після чого він достроково пішов у відставку.

Зазначимо, нещодавно у самому Євросоюзі натякнули Україні, що ефективна боротьба з корупцією є обов'язковою умовою вступу до блоку.

