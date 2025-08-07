Паркуешься как попало? Есть 6 причин, почему твое авто могут эвакуировать

За нарушение правил остановки и стоянки водителя в Украине могут оштрафовать, а транспортное средство - эвакуировать.
Правоохранители рассказали, что за нарушение правил остановки и стоянки в Украине предусмотрена ответственность. В том числе и эвакуация авто.
Учитывая это водителям напомнили основные правила парковки, которые нужно знать каждому:
В патрульной полиции подчеркнули также, что места для лиц с инвалидностью - не для всех.
"Парковка там разрешена только водителям со льготным правом и специальным знаком "Водитель с инвалидностью", - объяснили правоохранители.
Кроме того, водителям посоветовали всегда придерживаться разметки и дорожных знаков - именно они определяют, где парковка разрешена или запрещена.
"Паркуйся ответственно - соблюдение простых правил делает движение безопасным для всех", - подытожили в полиции.
