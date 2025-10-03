ua en ru
Паркоместо почти как квартира: в каких городах цены достигают 80% стоимости жилья

Пятница 03 октября 2025 06:40
Паркоместо почти как квартира: в каких городах цены достигают 80% стоимости жилья Фото: Цены на паркоместа в Украине (pixabay.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Проблема с парковкой возле жилых комплексов остается одной из самых острых в крупных городах Украины. Несмотря на подземные паркинги в новостройках, мест для авто не хватает, а цены на паркоместа растут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Сколько стоит паркоместо в разных городах

По данным исследования, стоимость покупки паркоместа может составлять от 30% до 80% медианной цены однокомнатной квартиры на вторичном рынке:

  • Киев - более 1 млн гривен (25 тыс. долларов), что равно 33% от цены квартиры (3,1 млн гривен);
  • Днепр - около 861 тыс. гривен (20,7 тыс. долларов), при этом квартира стоит 1,1 млн гривен;
  • Львов и Ужгород - почти 697 тыс. гривен (15 тыс. долларов), что составляет треть от стоимости квартиры (более 2 млн гривен);
  • Харьков - 418 тыс. гривен (10 тыс. долларов), что равно 50% цены жилья (857 тыс. гривен);
  • Другие города - от 400 до 500 тыс. гривен за место.

Паркоместо почти как квартира: в каких городах цены достигают 80% стоимости жилья
Города с самыми дорогими паркингами (инфографика: OLX Недвижимость)

Почему цены растут

В августе 2025 года количество объявлений о продаже паркомест почти не изменилось, однако количество откликов выросло на 23%. Это стимулирует повышение цен. За год стоимость покупки паркоместа по стране выросла на 8%.

Особенно высокий спрос наблюдается в Киеве, Львове и Одессе. Аналитики отмечают, что на интерес влияет не только дефицит мест, но и то, что подземные паркинги используются как укрытие во время воздушных тревог.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве резко вырос интерес к подземным паркингам из-за ситуации с безопасностью и обстрелов. Спрос на аренду паркомест вырос в 2,5 раза, на покупку - на 13%, что стимулирует повышение цен: аренда от 2,5 до 7 тыс. гривен/месяц, покупка - от 500 тыс. до более 1 млн гривен в зависимости от района.

Также мы рассказывали, что в Киеве частные подземные паркинги не обязаны открывать доступ во время воздушной тревоги, если они не внесены в перечень защитных сооружений. Включение в этот список возможно только с согласия владельца и после проверки технического состояния.

