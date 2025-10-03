Паркоместо почти как квартира: в каких городах цены достигают 80% стоимости жилья

Проблема с парковкой возле жилых комплексов остается одной из самых острых в крупных городах Украины. Несмотря на подземные паркинги в новостройках, мест для авто не хватает, а цены на паркоместа растут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Сколько стоит паркоместо в разных городах

По данным исследования, стоимость покупки паркоместа может составлять от 30% до 80% медианной цены однокомнатной квартиры на вторичном рынке:

Киев - более 1 млн гривен (25 тыс. долларов), что равно 33% от цены квартиры (3,1 млн гривен);

- более 1 млн гривен (25 тыс. долларов), что равно 33% от цены квартиры (3,1 млн гривен); Днепр - около 861 тыс. гривен (20,7 тыс. долларов), при этом квартира стоит 1,1 млн гривен;

- около 861 тыс. гривен (20,7 тыс. долларов), при этом квартира стоит 1,1 млн гривен; Львов и Ужгород - почти 697 тыс. гривен (15 тыс. долларов), что составляет треть от стоимости квартиры (более 2 млн гривен);

- почти 697 тыс. гривен (15 тыс. долларов), что составляет треть от стоимости квартиры (более 2 млн гривен); Харьков - 418 тыс. гривен (10 тыс. долларов), что равно 50% цены жилья (857 тыс. гривен);

- 418 тыс. гривен (10 тыс. долларов), что равно 50% цены жилья (857 тыс. гривен); Другие города - от 400 до 500 тыс. гривен за место.



Города с самыми дорогими паркингами (инфографика: OLX Недвижимость)

Почему цены растут

В августе 2025 года количество объявлений о продаже паркомест почти не изменилось, однако количество откликов выросло на 23%. Это стимулирует повышение цен. За год стоимость покупки паркоместа по стране выросла на 8%.

Особенно высокий спрос наблюдается в Киеве, Львове и Одессе. Аналитики отмечают, что на интерес влияет не только дефицит мест, но и то, что подземные паркинги используются как укрытие во время воздушных тревог.